OM-OL : Jean-Michel Larqué s’inquiète pour les JO après les nouveaux incidents

Ce dimanche soir aura été entaché par les incidents ayant entraîné le report sine die de la rencontre entre l’OM et l’OL. Alors que la délégation lyonnaise prenait la route en direction du Stade Vélodrome dans la soirée, son bus a été caillassé. Des vitres ont volé en éclat et en conséquence sérieusement blessé Fabio Grosso, le visage ensanglanté, ainsi que son adjoint Raffaele Longo (six bus de supporters ont également été visés). Forcément, compte-tenu de l’insécurité qui règne autour d’évènements sportifs ces dernières années en France, il est de circonstance à s’inquiéter, alors que la France accueillera les Jeux Olympiques dans 10 mois. Sur les antenne de RMC, c’est Jean-Michel Larqué qui a remis cette question à l’ordre du jour.

«Concernant la décision (d’arrêter la rencontre), je laisse aux gens très compétents la responsabilité, ça ne m’intéresse pas. Moi ce qui m’intéresse, c’est que la sécurité soit assurée, a d’abord lancé l’ancien joueur de Saint-Etienne. On est incapable dans notre très chère France d’assurer la sécurité d’un car, et dans un an il va y avoir des Jeux Olympiques avec une cérémonie d’ouverture sur 12 km. Moi, j’ai peur. Je suis un vieux con peut-être quand je dis que c’était mieux avant mais je ne comprends plus ce pays. Je suis désespéré par ce qu’il se passe. On est incapable de gérer la sécurité d’un car.»