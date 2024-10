Borussia Dortmund: la crise est totale pour Nuri Şahin !

Avec 13 points pris en huit matches de championnat, un seul but marqué de plus qu’encaissé, un point en quatre matchs à l’extérieur, le nouvel entraîneur du BVB, Nuri Şahin, sait déjà à quoi ressemble une crise. Le Borussia Dortmund continue de lutter pour sortir de l’impasse, après des premiers mois de la saison décevants. La défaite frustrante synonyme d’élimination (1-0) contre le VfL Wolfsburg lors du 2ème tour de la DFB-Pokal mardi ne va pas arranger la situation. Ce résultat condamne Dortmund à sa cinquième défaite consécutive à l’extérieur cette saison alors que la pression continue de monter sur Şahin. La presse allemande notamment BILD pointe du doigt les nombreux soucis de l’équipe allemande. Dortmund est complètement dévasté après trois défaites consécutives à l’extérieur (2-5 à Madrid, 1-2 à Augsbourg, 0-1 à Wolfsburg).

L’entraîneur du BVB, Nuri Sahin, est confronté à de grands défis. Un manque de leadership et de mentalité met l’équipe à rude épreuve : «calme, mais déçu bien sûr. Les garçons sont extrêmement déçus car ils se sont complètement sacrifiés, également à cause de la situation dans laquelle nous avons dû poursuivre certains d’entre eux pendant plus de 120 minutes. Les garçons sont épuisés, mais extrêmement déçus. C’est pourquoi je les ai laissés tranquilles pour le moment. Nous ne pouvons pas aller à Berlin cette année, nous ne pouvons pas remporter de titre à Berlin. En fait, nous entamons chaque année la saison pour être en finale de la Coupe DFB. Je ne peux vraiment pas trop reprocher aux garçons aujourd’hui parce qu’ils ont vraiment tout donné. Au final, il faut réussir, on ne l’a pas fait. Et puis je pense qu’encaisser un but comme ça à la 118e», a-t-il déclaré après la rencontre. En même temps, les Schwarz-Gelben traversent une véritable crise sportive ces dernières semaines. Après le coup de sifflet final, le gardien Gregor Kobel (26 ans) a jeté ses gants avec violence, ses fusibles ont grillé un bref instant et il a poussé un cri de rage.

Trois défaites cinglantes !

Le problème du leadership et de la mentalité est particulièrement visible Donyell Malen (25 ans). Le Néerlandais a changé d’agent il y a un an en se séparant de Rafaela Pimenta pour rejoindre l’agence SEG basée à Amsterdam qui avait la mission de lui trouver un nouveau club sans succès. Malen s’est donc séparé de l’agence SEG par frustration de ne pas avoir pu trouver un nouveau club : «les garçons sont extrêmement déçus. Cela ne ferait rien rapidement. Nous devons d’abord traiter cela. La déception est énorme pour moi et pour les joueurs. Nous voulions vraiment aller à Berlin. Mais on a l’impression que tout s’enchaîne. Les choses ne vont pas bien sur le plan sportif. Cela fait très mal en ce moment, mais nous devons encore nous lever demain matin. Les garçons sont extrêmement déçus. Il ne s’agit pas de moi personnellement. Il s’agit du club et j’ai une responsabilité en tant qu’entraîneur», a-t-il expliqué. D’autres joueurs de premier plan figurent sur la liste des fautifs déclarés coupables, notamment le capitaine Emre Can (30 ans). Le sort du leader est désormais une préoccupation pour la plupart des membres de l’équipe car Can est populaire dans le vestiaire. Cependant, ses performances ces dernières semaines ont été si médiocres que l’on murmure dans le vestiaire que le BVB n’a pas de leader.

L’équipe doute également que le vice-capitaine Julian Brandt (28 ans) puisse combler ce vide. Dortmund pourrait également percevoir une somme décente de sa part pour la dernière fois l’été prochain. En raison du manque de leadership, certains joueurs ont affirmé en interne que le départ de Mats Hummels, parti à l’AS Roma, avait été très mal vécu, ce qui explique le climat délétère et le mal-être de beaucoup de joueurs dans le groupe. Et au milieu de tout cela, Nuri Şahin ne sait pas ce qu’il doit faire pour panser les plaies d’un groupe rempli de maux : «il ne s’agit pas de ma situation personnelle. Il s’agit de faire avancer le club, de retrouver le chemin de la victoire le plus rapidement possible, de gagner nos matchs. Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit du club et en tant que coach, j’ai une responsabilité. Croyez-moi : c’est extrêmement, extrêmement amer et décevant pour moi que nous soyons dans cette situation en ce moment. Nous ne pouvons rien faire d’autre que continuer». Sahin devra désormais effectuer de nombreux travaux de construction dans quelques jours jusqu’au choc de samedi soir contre Leipzig. Une tâche herculéenne pour un entraîneur qui est déjà à la peine.