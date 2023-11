Coup de théâtre pour l’avenir d’Hugo Ekitike, la folle promesse de Pep Guardiola à Manchester City

Un indésirable en moins au PSG

À en croire les informations du Times en Angleterre, Newcastle est prêt à engager Hugo Ekitike en prêt cet hiver. Eddie Howe veut une plus grande profondeur de banc et a donc jeté son dévolu sur le buteur français pour soulager son attaque. La priorité reste également Kalvin Phillips pour étoffer le milieu des Magpies.

La punchline de Guardiola

En conférence de presse, le coach d’Everton explique avoir dû remobiliser ses joueurs après la déduction de 10 points qui a fait basculer les Toffees en bas du classement. La sanction est vécue comme une injustice par les hommes du Goodison Park, qui ont bien l’intention de se battre pour rester en Premier League. Une sanction sportive identique est aussi possible pour Manchester City, ce qui serait une catastrophe pour le club qui espère remporter tous les trophées avec son effectif XXL. Pep Guardiola a choqué tout le monde hier en conférence de presse avec une punchline, vue comme une déclaration d’amour. «Pour l’instant, nous sommes innocents. Je sais que les gens le veulent. Je le sais, je le sens. J’attendrai. Attendez de voir ce qui se passe et, une fois la sentence prononcée, nous viendrons ici pour l’expliquer. Mais mon avenir ici ne dépend pas de ma présence en Premier League ou en League One. Il y a plus de chances que je reste si nous sommes en League One que si nous gagnons la Ligue des champions», a-t-il expliqué. Il se voit donc bien rester à City même si le club tombe en 3ème division.

Bonne nouvelle pour Vini

À en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, il va falloir surveiller attentivement le mois de janvier. En effet, Vincius Jr devrait pouvoir revenir jouer avec le Real Madrid plus tôt que prévu. Son indisponibilité pour deux mois et demi pourrait être écourtée. «Viní essaiera de faire quelque chose de spécial. Il souhaite être disponible fin janvier», a rapporté le très médiatisé journaliste sur Kick Streaming. Il y a des preuves comme quoi les Merengues font confiance au Brésilien, car d’après AS, le Real Madrid ne compte pas recruter un attaquant cet hiver pour pallier son absence.