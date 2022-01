MU : Donny van de Beek prêté à Everton

La suite après cette publicité

En réel manque de temps de jeu à Manchester United, avec aucune titularisation en 8 apparitions en Premier League, le milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek se trouve un nouveau club en Angleterre dans les derniers instants du mercato hivernal. En effet, dans une situation compliquée en championnat, Everton a décidé d'accueillir l'international des Oranje (19 sélections, 3 buts) sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

« Donny van de Beek a rejoint Everton en prêt de Manchester United pour le reste de la saison 2021/22 », indique le communiqué des Toffees. « Maintenant, je peux dire que je suis un joueur d'Everton, je suis vraiment heureux et j'ai hâte d'aider l'équipe. Je pense que c'est un grand club, il y a de très bons joueurs ici et je suis venu parce que je veux les aider à monter dans le classement. J'ai eu une rencontre vraiment positive avec le nouvel entraîneur (Frank Lampard). Nous avons les mêmes idées sur le football et il a eu beaucoup d'influence sur ma décision », a de son côté commenté Donny van de Beek sur le site officiel d'Everton.