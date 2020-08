Le latéral brésilien Caio Henrique rejoint l'AS Monaco

L'AS Monaco annonce l'arrivée de Caio Henrique Oliveira Silva ! L’Atlético de Madrid et le club de la Principauté ont trouvé un accord pour l’arrivée du joueur brésilien de 23 ans, pour les 5 prochaines saisons. Le joueur formé au Santos FC au poste de milieu de terrain est capable d’évoluer sur l’ensemble du flanc gauche de l’équipe Rouge et Blanche.

Recruté à 18 ans par l’Atlético de Madrid en 2016, Caio Henrique a lancé sa carrière professionnelle sous le maillot Rojiblanco quelques mois plus tard, avant d’être prêté à Fluminense. Titulaire au poste de latéral gauche au Brésil, l’international U23 brésilien évoluait ces derniers mois du côté du Grêmio FC de Porto Alegre. Suivi par l'OM, Caio Henrique compte près de 80 matchs en pro et vingt sélections avec le Brésil U20 et U23.