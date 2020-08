L'AS Monaco est sur le point d'engager Caio Henrique !

L'AS Monaco compte bien entamer une véritable mue cette saison. Décevante l'année passée, l'écurie de la Principauté a décidé de se séparer de Robert Moreno, arrivé en cours de saison, et l'a remplacé par l'ex-entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac. Cet été déjà, l'ASM a recruté Axel Disasi et piste toujours, selon nos informations, Mohamed Simakan, le latéral droit du Racing Club de Strasbourg. Mais ce n'est pas tout.

En effet, le club princier se cherche aussi visiblement un latéral gauche et il serait sur le point de conclure l'affaire. Selon les informations de As, les Monégasques devraient recruter le latéral gauche prêté par l'Atlético Madrid à Grêmio cette saison Caio Henrique. Le joueur de 23 ans pourrait s'engager pour cinq années et le coût du transfert est estimé à huit millions d'euros plus deux de bonus.

L'OM y avait pensé

Caio Henrique serait même déjà en Principauté afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à toute signature de contrat. Deux éléments ont pesé dans la décision. La première est que l'Atlético de Madrid souhaitait dégager quelques liquidités et la seconde est que le joueur aimerait enfin évoluer en Europe dans un projet qui serait peut-être un petit peu mieux adapté à une première vraie expérience sur le Vieux Continent.

Par le passé, l'Olympique de Marseille avait lancé cette piste, en espérant le voir doubler voire prendre la place de Jordan Amavi, bien seul au poste. Au Portugal, toujours très friands de ce genre de profil, le Benfica et le FC Porto étaient également dessus. Grâce à ce transfert, les Colchoneros font une belle plus-value puisqu'ils l'avaient recruté pour seulement 600 000 euros en 2016, alors qu'il n'avait que 18 ans.