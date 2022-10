OM : Amine Harit, le nouveau facteur X

La suite après cette publicité

Amine Harit avait annoncé qu’il était prêt à prendre la relève de Dimitri Payet. Dans les faits, c’est le cas puisqu’il a chipé la place de titulaire au Réunionais. Ce mercredi soir encore, en Ligue des Champions, contre le Sporting CP, au Portugal, le Marocain débutait la rencontre. Et dès les premiers instants, on a pu sentir qu’il était en forme.

Fidèle à son habitude, l’ancien de Schalke 04 a mis du rythme et a fait vivre un véritable enfer aux milieux de terrain et aux défenseurs du Sporting CP, en témoigne le nombre de fautes -et de grosses- qu’il a subies. Il a aussi remporté six de ses huit duels joués, ce qui n’est pas anodin à ce niveau. Mais il a surtout fait basculer le match.

Il provoque le penalty et offre un caviar à Sanchez

Alors qu’on joue la 16e minute, le Marocain accélère pour récupérer une passe contrée de Rongier. Il arrive juste avant Esgaio puis se fait littéralement découper. Il provoque ainsi le penalty qui va permettre à Mattéo Guendouzi d’ouvrir le score et surtout l’expulsion d’Esgaio, déjà pas vraiment en vue sur ce début de partie.

Mais il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Extrêmement bien lancé à la limite du hors jeu par Chancel Mbemba, le meneur de jeu de l’OM fonce vers le but avant d’offrir un caviar à Alexis Sanchez, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (30e). Ensuite, il s’est attelé, par ses dribbles et ses accélérations à provoquer des fautes et rendre complètement dingues des joueurs portugais déjà dépassés.

Igor Tudor était ravi : « il a été extraordinaire. Je suis content pour lui, pour nous. Je trouve que ce type de foot est idéal pour lui, il adore jouer comme ça. Il peut jouer dans n’importe quelle direction quand il attaque. Il peut prendre l’espace, jouer entre les lignes. Il est doué, il peut faire des unes deux, c’est un joueur très complet. Il a un très haut niveau, aujourd’hui il a fait la différence ». De bon augure pour la suite, donc !