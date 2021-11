FC Barcelone : le message de Sergio Agüero aux supporters

Alors qu’il était de retour depuis quelques matches, Sergio Agüero va de nouveau devoir s’absenter. Sorti à la mi-temps de la rencontre face au Deportivo Alavés le 30 octobre (1-1), l’Argentin souffre d’arythmie cardiaque et va donc être éloigné des terrains pendant au moins trois mois.

Après avoir donné de ses nouvelles lundi dernier, Agüero a de nouveau envoyé un message de remerciement aux supporters : « hey les Culés ! Je vous envoie un câlin. Merci pour tous les messages de soutien ! Maintenant, il est temps de récupérer et d'attendre d'autres nouvelles. Je vous embrasse fort ! »

