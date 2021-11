FC Barcelone : le touchant message de Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Sur le flanc suite à des problèmes cardiaques contractés contre le Deportivo Alavés (1-1), Sergio Agüero ne va pas jouer avant environ trois mois. Un vrai coup dur pour l'attaquant argentin qui trouvait doucement ses marques dans son nouveau club. Sur son compte twitter, il a tenu à remercier les fans pour leurs messages de soutien.

«Je vais bien et je suis de bonne humeur pour affronter le processus de récupération. Je tiens à tous vous remercier pour tant de messages de soutien et d'amour qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui» a ainsi écrit l'ancien de Manchester City. De quoi revenir plus fort en 2022.