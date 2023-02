Erling Haaland prend très cher en Angleterre, la grosse décision du Barça pour Ousmane Dembélé

Erling Haaland fantomatique

La suite après cette publicité

Le choc de la soirée en Ligue des Champions opposait hier le RB Leipzig à Manchester City. Les deux formations se sont quittées sur un match nul 1 but partout. Un choc qui est loin d’avoir tenu toutes ses promesses, la faute à un Manchester City suffisant. Et c’est le sentiment qui prédomine ce matin lorsqu’on parcourt la presse britannique. Le Daily Mail met d’abord en avant «la douleur de Pep» avec ce résultat qui laisse les portes ouvertes pour le match retour. Le Daily Star est beaucoup plus virulent et estime que les Cityzens ont été «fainéants». Pep Guardiola, qui est évidemment en partie responsable de ce résultat, n’est pas le seul à prendre cher. Hier soir, Erling Haaland est passé totalement à côté de sa rencontre. Face à une défense regroupée, le cyborg norvégien a été tout simplement fantomatique. Le journal L’Equipe ne s’y trompe pas et juge avec un petit jeu de mots que c’était un «Manchester City sans allant». Le Norvégien n’a touché que 22 ballons durant la rencontre, dont 7 seulement lors de la première période. Beaucoup d’observateurs estimaient qu’avec Erling Haaland dans ses rangs, Manchester City serait le grand favori de cette Ligue des Champions. Cette performance fantomatique du Norvégien, totalement absent dans le jeu, tend à penser le contraire…

Le Barça se veut prudent pour Dembélé

Gros choc en Europa League ce soir entre Manchester United et le FC Barcelone après le spectaculaire match nul 2-2 à l’aller. Xavi devra faire sans son duo magique Gavi-Pedri pour cette rencontre. Le premier est suspendu à cause d’une accumulation de carton jaune. Le deuxième est blessé. Dans ses pages intérieures, le média espagnol évoque aussi le blessé Ousmane Dembélé. Victime d’une lésion au muscle antérieur de la cuisse gauche, le Français n’a plus joué depuis le 28 janvier dernier. Selon les informations de la radio catalane RAC1, il sera absent jusqu’au 12 mars prochain et le déplacement du Barça sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Liga. Il manquera donc la demi-finale aller de Coupe du Roi sur le terrain du Real Madrid. Si Dembouz est dans la dernière ligne droite, aucun risque ne sera pris, surtout qu’on connaît ses antécédents. Le message est le suivant avec l’ailier virevoltant : «prudence absolue».

À lire

Gagnez 830 € grace à Manchester United-Barça

La Vinicius mania !

Un homme qui fait absolument la couverture de tous les médias en Espagne, c’est Vinicius Junior ! Auteur d’une nouvelle performance de très haute volée face à Liverpool, le Brésilien est encensé de toutes parts. On peut aisément parler de Vinicius Mania ces derniers temps. La déclaration de son coach Carlo Ancelotti qui estime qu’il est le joueur le plus décisif au monde a été le sujet de débat de nombreuses émissions en Espagne, notamment celle d’El Chinringuito. Sur le plateau, de nombreuses anciennes gloires du Real Madrid comme Guti, Morientes, Hugo Sanchez ou encore Jorge Valdano. Tous sont unanimes sur le Brésilien. Certains considèrent qu’il est même passé devant Mbappé et Haaland, c’est dire. De quoi relancer le débat sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid alors que les deux joueurs évoluent au même poste..