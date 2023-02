Real Madrid : Vinicius Junior ferme la porte à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Il a encore frappé fort. L’époque où Vinicius Junior était moqué et déjà considéré comme un flop semble très (très) lointaine. Sur la pelouse d’Anfield, le joueur de la Canarinha a confirmé qu’il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète. Un doublé et une passe décisive au compteur, et une nouvelle prestation XXL dans un gros match dans la besace. Une prestation qui n’a d’ailleurs plus surpris grand monde chez nos voisins espagnols, et il n’y a plus de doutes : Vinicius Junior est le patron de l’attaque madrilène. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il est le premier joueur que cherchent ses partenaires dès que l’équipe passe la ligne médiane…

« C’est le joueur le plus décisif du football mondial. Il n’y a pas de joueur avec cette continuité. J’espère qu’il pourra continuer comme ça », allait même jusqu’à dire Carlo Ancelotti après la rencontre. Et personne n’a contesté les propos de l’Italien, à Madrid du moins. Une question commence même à germer dans les têtes : est-ce que le Real Madrid a vraiment besoin de Kylian Mbappé avec un Vini à ce niveau ? Bien sûr, les deux ne sont pas incompatibles. Dans l’hypothèse où le Français venait à être sur le marché, on peut très bien l’imaginer jouer en pointe ou sur le flanc gauche.

À lire

Liverpool - Real Madrid : Marcelo était en folie pendant le match

Le patron, c’est Vini !

En revanche, le flanc gauche est déjà bien réservé par un Vinicius Junior indéboulonnable. Plus que la question du positionnement - il est aussi tout à fait possible de les imaginer permuter pendant les rencontres - il y a la question du leadership. Qui sera la référence devant ? Qui sera le leader de l’attaque ? Difficile d’imaginer le Bondynois venir voler la vedette au Brésilien, dans l’état actuel des choses. Bien entendu, il ne s’agit pas de dire que Mbappé ne sera qu’un joueur de complément, ou qu’il n’apporterait rien au Real Madrid. Clairement pas. Il serait accueilli comme une véritable star, et serait sans aucun doute très important et performant. En revanche, il ne serait pas la vedette de l’équipe, et n’aurait a priori pas autant de pouvoir qu’à Paris. Sur le terrain, comme en dehors.

La suite après cette publicité

On peut aussi imaginer qu’avec la confirmation de Vinicius Junior, Mbappé se posera des questions sur son avenir. Quitter Paris, où il est sûr d’être le patron avec l’avenir de Neymar et de Messi qui a de grandes chances de s’écrire loin du Parc, ou s’en aller à Madrid où il devra, au mieux, partager la vedette avec une autre star qui risque d’être là pour longtemps ? Voilà de sacrées questions que risque de se poser la vedette de l’Equipe de France dans les prochains mois, encore plus si le PSG se fait éliminer prématurément de la Ligue des Champions…