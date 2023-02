Ligue des Champions : tout le monde s’incline devant le héros Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Vini, vidi, vinci. Hier soir, Vinicius Jr est venu à Anfield et y a vaincu Liverpool avec le Real Madrid. Pourtant, tout avait mal débuté puisque les Anglais ont mené 2 à 0 très rapidement (14e). Servi par Karim Benzema, le Brésilien a sonné la révolte avec une frappe parfaitement enroulée qui a terminé dans le petit filet d’Alisson (2-1, 21e). Dans tous les bons coups, il a ensuite profité d’un cadeau du portier des Reds, coupable d’une sacrée boulette, pour signer un doublé et remettre les deux équipes à égalité (2-2, 36e). Intenable, l’international auriverde a poursuivi son festival avec une passe décisive à destination de Karim Benzema sur le dernier but (5-2).

Vinicius Jr, qui a remporté 7 duels sur 17 et a subi 3 fautes, a donc soigné ses statistiques hier soir. Il en est à 18 buts et 9 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison. L’an dernier, il a terminé l’exercice 2021-22 avec 22 buts et 20 assists en 52 apparitions. Sur les 10 dernières rencontres du Real Madrid, le Brésilien a marqué 8 buts et donné 4 passes décisives. Il est impliqué sur un but de son équipe toutes les 77 minutes, explique AS. Elu homme du match par l’UEFA et par la Rédaction FM, qui lui a attribué la note de 9, le natif de São Gonçalo a été encensé par tous les médias. L’Equipe lui a aussi donné un 9. En Angleterre, sa prestation, comme celle de KB9, a été saluée.

La presse est unanime

«Vinicius Jr bouleverse Anfield alors qu’il fait la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo après le but du Real Madrid contre Liverpool», a notamment lancé The Sun. En Espagne, c’est son visage qui s’affiche à la Une de AS ce mercredi. La publication espagnole, qui rappelle qu’il a lancé la remontada, a ajouté : «Anfield s’est incliné devant Vinicius, le meilleur d’une soirée historique : il a marqué deux buts, provoqué le troisième coup franc de Militão et assisté Karim Benzema (…) Impressionnant lors de sa meilleure soirée européenne, bien que la plus importante ait été précisément contre Liverpool à Paris, où il a inscrit le but qui a permis de remporter la 14e Coupe d’Europe.»

Marca a aussi placardé Vinicius Jr en première page et a parlé d’un joueur "génial". Dans les pages intérieures, le média ibérique a titré ensuite : "Vinicius, le fléau de Liverpool". Puis, il a précisé : «Vinicius est un cauchemar pour Liverpool. Cinquième but du Brésilien face à l’équipe d’Anfield et il en compte six dans cette Ligue des Champions (…) Tout simplement imparable. Un doublé pour sauver Madrid. Sa performance à Anfield change son niveau et le place sur la même marche que Mbappé. Brutal par sa capacité à déséquilibrer et à générer du danger. La victoire porte sa signature. Il a signé le 2-1 avec un superbe but pour sortir Madrid d’une situation critique. Le 2-2, il l’a obtenu en chassant un ballon pour forcer l’erreur d’Alisson. Il a donné la passe décisive à Benzema à 2-5.»

Ancelotti et Klopp sont charmés

Même les médias catalans ont salué sa prestation à l’image de Mundo Deportivo qui a titré : "Vinicius hante Anfield et rend hommage à Amancio". Puis, MD a ajouté : «le Brésilien, avec une exhibition, sort Madrid du puits à son pire moment et exécute Liverpool. Son meilleur match sous le maillot blanc. Le Brésilien se sent chez lui en Ligue des champions et a fait taire Anfield avec un match mémorable. Il est d’abord venu à la rescousse d’un Madrid groggy qui était dans les cordes après un départ mouvementé de Liverpool. Le Brésilien a joué un rôle clé dans le retour du Real Madrid (…) Rien de ce qui a été vécu par l’équipe d’Ancelotti, à deux pas des quarts de finale, n’aurait été possible sans Vinicius Junior , qui a montré au monde qu’il n’y a presque pas plus décisif que lui. »

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a d’ailleurs salué son joueur. Vinicius : « C’est le joueur le plus décisif du football mondial. Il n’y a pas de joueur avec cette continuité. J’espère qu’il pourra continuer comme ça." Même Jürgen Klopp s’est incliné face à l’attaquant auriverde. «Oui, Vincius l’est (l’un des meilleurs du monde). Rodrygo aussi et Benzema est pas mal du tout (rires).» Hier soir, Vincius Jr a montré qu’il avait tout pour être la future grande star du Real Madrid.