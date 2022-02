La France candidate à l'organisation de l'Euro féminin en 2025

Après avoir accueilli l'Euro 2016 ou plus récemment la Coupe du monde de football féminin en 2019, la Fédération française de football se lance dans un nouveau projet. Celui d'accueillir l'Euro 2025 de football féminin. La FFF l'a officialisé via un communiqué publié ce jeudi. Impulsée par le Comité exécutif de la FFF présidé par Noël Le Graët, cette candidature s'appuiera notamment sur le succès de l'organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA en France en 2019.

«Porté par la FFF, ce dossier mobilisera l’ensemble du football français, amateur et professionnel, les territoires, et fera valoir l’expérience et la qualité d’accueil de la France en matière d’organisation de grands événements. Elle s’inscrira également dans une démarche responsable et durable, résolument engagée sur le plan social, économique et environnemental.» La FFF doit maintenant poser un premier dossier de candidature auprès de l'UEFA avant le 23 mars prochain. La validation du projet final aura lieu le 12 octobre 2022 et la désignation du pays hôte en décembre 2022.