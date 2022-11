OM : ça ne s'arrange pas pour Luis Henrique

La suite après cette publicité

La situation ne s’arrange pas pour Luis Henrique (20 ans). Le mois dernier, nous vous faisions le point sur le temps de jeu famélique du milieu offensif prêté par l’Olympique de Marseille. Depuis, rien n’a vraiment changé. Ce jeudi, Globoesporte publie un article pour expliquer que le Brésilien n’est apparu qu’à deux reprises depuis le mois dernier.

En tout, Luis Henrique totalise 247 minutes de jeu, soit un peu plus de deux matches et demi. Sauf revirement de situation, un retour à Marseille dès cet hiver est donc plus que probable, car l’option d’achat obligatoire de 8 M€ dépend de certains objectifs. Et vu le bilan du joueur, il ne faut pas être devin pour imaginer la fin de l’histoire.