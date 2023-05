Théo Griezmann s’en prend aux trophées UNFP

Les trophées UNFP ont décerné à Karim Benzema le titre de meilleur joueur français évoluant à l’étranger de la saison. Le Ballon d’Or 2022 l’a emporté devant Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga, Theo Hernandez et Mike Maignan, récoltant plus de suffrages que ses concurrents. L’absence d’Antoine Griezmann avait pu étonner lors de l’annonce des finalistes.

Il faut croire que Théo Griezmann, le frère du Colchonero, a du mal à s’en remettre. «C’est qui lui UNFP ?», ironise-t-il sur Twitter, ciblant directement le syndicat des joueurs et associant son message à une photo d’Antoine Griezmann. Malgré les 16 buts et 15 passes décisives en 47 matchs du vice-champion du monde avec l’Atlético, les joueurs et joueuses du championnat de France (les seuls votants pour ces trophées, ndlr) ont préféré ne pas le retenir.

