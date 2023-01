Real Madrid : Vinicius Jr s’offre une nouvelle polémique XXL

La suite après cette publicité

Vinicius Jr ne s’est pas fait que des amis en Espagne. En effet, le Brésilien de 22 ans est souvent pris pour cible par ses adversaires. Cela avait été le cas le 11 septembre dernier à l’occasion de la rencontre face à Majorque. Plusieurs joueurs estimaient avoir été provoqués par l’international auriverde, qui avait de son côté réclamé plusieurs fautes à l’arbitre. Son attitude n’avait d’ailleurs pas été appréciée par le vestiaire madrilène qui avait rappelé à l’ordre son jeune coéquipier, souhaitant qu’il ne devienne pas le joueur à abattre.

Vinicius Jr a encore fait des siennes

Malheureusement, "Vini" a de nouveau pris cher face au Rayo Vallecano quelques semaines plus tard. Il a été malmené physiquement tout en ne se laissant pas faire. Après la rencontre, la presse madrilène avait défendu le joueur et parlé d’agression. Hier, l’attaquant madrilène, qui a été la cible d’attaque à caractère raciste au début du mois face à Valladolid, a de nouveau fait parler de lui lors de la rencontre de Coupe du Roi face à Villarreal. Un match remporté 3 à 2 après une sacrée remontada notamment grâce à un but du Brésilien. Mais le comportement de ce dernier a de nouveau été pointé du doigt durant ce match sous haute tension.

Tout d’abord, son échange sur le bord du terrain avec Quique Sétien n’a pas été compris par certains supporters qui n’ont pas apprécié qu’il discute encore avec un adversaire. Après la rencontre, le coach de Villarreal a été questionné sur son échange avec le Brésilien. «Rien, rien… On s’est dit des choses qui ne sont pas importantes», a avoué le coach ibérique. Outre sa discussion avec Sétien, "Vini" a aussi eu un accrochage musclé avec Pepe Reina (40 ans), qui était pourtant remplaçant et donc sur le banc adverse.

Gros clash avec Pepe Reina

Marca explique que tout a commencé vers la 80e suite à un tacle de Mandi sur le footballeur auriverde que l’arbitre a sanctionné. Le banc de Villarreal a protesté, notamment Reina. Le portier s’est ensuite pris le bec avec Vinicius. Très en colère, il a hurlé sur le joueur madrilène, qui ne s’est pas laissé faire. L’ancien gardien de Naples, qui a écopé d’un carton jaune, s’est ensuite levé pour dire quelques mots à Carlo Ancelotti au sujet de son joueur avant de regagner son banc, tout en étant retenu et calmé par son staff. La tension n’est pas redescendue après le match où les deux hommes ont à nouveau échangé sur la pelouse.

Entre eux, plusieurs personnes étaient là pour calmer le jeu. Mais Giovani Lo Celso a aussi réprimandé le Brésilien et les deux hommes ont dû être séparés. Une nouvelle polémique de plus pour Vinicius Jr. En conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur le sujet. «Pepe Reina était un peu agacé par Vinicius et rien de plus. Ce que j’ai vu de Vinicius, c’est qu’il a reçu beaucoup de coups, comme toujours.» A Madrid, on défend la star auriverde. D’ailleurs, le compte Twitter officiel du club a lancé une pique à Reina après le match ave le message : «Garçon! Une remontada, s’il vous plaît». Cela fait référence au show fait par Pepe Reina lors des célébrations du titre mondial avec la Roja en 2010.