Jonathan Clauss donne les clés de la victoire de l’OM contre Reims

Alors que l’Olympique de Marseille avait commencé de la pire des manières son aventure européenne en Ligue des Champions, avec une défaite lors du match aller en Grèce (1-0) avant le match retour à domicile la semaine prochaine, le club phocéen a battu le Stade de Reims lors de la première journée du championnat français pour lever quelques doutes. Après la victoire olympienne, Jonathan Clauss est d’ailleurs revenu sur les clés de ce succès ô combien important pour le moral des troupes mais aussi des supporters marseillais. «On se sentait mieux déjà que mercredi. On avait beaucoup parlé de fatigue, de l’enchainement des matchs mais la je nous ai trouvé bien en forme. Le travail de récupération a été très bon» a tout d’abord confié l’international tricolore. Jonathan Clauss est ensuite revenu sur le déclic de l’OM en deuxième période tout en félicitant son coéquipier Azzedine Ounahi pour l’égalisation qui a permis aux Marseillais de rester dans le match.

«On a mis un peu de temps à démarrer et puis ce but d’Azzedine qui nous fait vraiment du bien parce qu’il nous remet dans le droit chemin. En deuxième mi-temps, on savait qu’on avait des coups à jouer. On est venu avec je pense un peu plus d’envie au niveau du bloc et ça s’est vu, on a joué plus haut et ça nous a permis de récupérer des ballons plus haut et d’être beaucoup plus dangereux» a lâché le joueur olympien avant de conclure sur le besoin de prendre ses repères surtout pour les plus jeunes : «c’était le temps aussi que tout le monde trouve ses repères. Le jeune François-Régis Mughe qui démarre dans un match comme ça. Même si on nous dit communiquer, c’est vrai qu’il y a énormément de bruits dans le stade. Il fallait être costaud défensivement, on a malgré tout pris ce but mais je nous ai trouvé très bien en place. On commence à trouver des choses intéressantes dans les automatismes et les placements». De bon augure pour la suite de la saison du club phocéen.