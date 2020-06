Tottenham : José Mourinho sort déjà la sulfateuse

La Premier League était de retour cette semaine, avec quelques chocs alléchants pour cette 30e journée de championnat. Vendredi soir, on avait notamment droit à un beau duel entre Tottenham et Manchester United. Deux équipes qui déçoivent un peu cette saison, même si les Red Devils restent encore dans la course pour une place en Ligue des Champions, mais surtout les retrouvailles entre José Mourinho et les Red Devils...

Les deux équipes se sont finalement quittées sur le score de 1-1. Si les Londoniens avaient pris l'avantage grâce à un but de Bergwijn peu avant la demi-heure de jeu, les Mancuniens ont recollé en deuxième période grâce à un but sur penalty de Bruno Fernandes à dix minutes de la fin. C'est Paul Pogba qui avait obtenu ce penalty. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Special One l'avait très mauvaise au terme de la rencontre. Le tacticien lusitanien s'est ainsi offert une sortie dont lui seul a le secret devant les caméras de la télévision britannique.

Un tacle à l'arbitre... et à son ancien club

« Je ne suis pas content pour le penalty. Pour moi, le penalty n’était pas un penalty. Je ne l’aurais pas accordé surtout avec le VAR car sur le terrain, l'arbitre ne peut pas voir. Pour être honnête, de ma position, avec la distance, il me semblait qu’il y avait penalty. Mais pas après avoir vu les images à la télé. L’arbitre peut se tromper et accorder un penalty généreux mais le VAR est là pour faire le job », a-t-il lancé, avant d'évoquer ce deuxième penalty finalement non accordé : « sur le second penalty, je ne suis pas content de Jon Moss car il n’a pas sifflé une faute sur Serge (Aurier) qui amène l’action. Et après, il siffle un penalty, un "non-penalty" et cette fois, le VAR a dit la vérité ».

« On savait que Manchester United avait un incroyable record de penalties cette saison alors on savait que tout ce qui allait se passer dans notre surface serait dangereux pour nous. On devait être très très vigilant », a conclu le Special One, adressant ainsi au passage un petit tacle à son ancien club, favorisé par les arbitres selon ses dires. Pas de doutes, le Mou n'a pas changé pendant le confinement et il est déjà très en forme !