Affaire Mbappé : la presse suédoise dévoile de nouveaux éléments sur l’enquête

Depuis quelques jours, la presse suédoise s’était calmée concernant la fameuse affaire Kylian Mbappé. C’était sans doute pour avoir de nouveaux éléments sur l’enquête en cours. Ce lundi soir, Aftonbladet fait donc un point sur l’avancée du dossier KM9. La publication suédoise, qui rappelle que le joueur a dénoncé une "fake news", explique que des techniciens et la police civile enquêtent à l’hôtel où aurait eu lieu l’agression sexuelle présumée. Aftonbladet ajoute que la police a recueilli des éléments et a mené des entretiens avec le personnel de l’établissement pour savoir quelles chambres et quels espaces ont été occupés et utilisés par le footballeur français et ses proches durant leur séjour.

La suite après cette publicité

Les caméras de surveillance, qui peuvent être cruciales dans ce type d’enquête, sont observées de près. «Il y a de bonnes caméras là-bas, par exemple dans le hall et à l’entrée de l’hôtel. Il y a aussi des caméras à l’extérieur des chambres, dans les couloirs», a précisé une source au média suédois, avant d’ajouter ensuite : «ils ont vérifié la suite, mais ont également fait une visite guidée où ils ont indiqué exactement où il se trouvait. Beaucoup de personnes ont été interrogées, mais pas toutes.» Aftonbladet, qui précise que ni le procureur, ni la police n’ont souhaité parler, conclut en affirmant que les enquêteurs sont repartis les bras chargés de plusieurs sacs contenant des éléments. Affaire à suivre…