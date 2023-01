OL : la grosse déception de Corentin Tolisso après la défaite face à Strasbourg

Dans la foulée du coup de sifflet final au Groupama Stadium, synonyme de défaite face au Racing Club de Strasbourg (1-2), le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso n’a pas caché sa frustration concernant le résultat final, espérant que les siens réaliseront une meilleure performance en Coupe de France, ce sera lors d’un déplacement à Chambéry samedi prochain.

La suite après cette publicité

« On a tout tenté, on est bien entré dans le match, mais ce but nous fait mal. C’est des erreurs d’inattentions, on doit gommer ça. On a été motivé pour prendre les trois points, c’était vital. Tout le groupe a envie de remonter au classement. On donne tout à l’entraînement, on n’est pas récompensé on méritait mieux. Il faut relever la tête. Il ne faut vraiment pas faillir en Coupe de France », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

À lire

Ligue 1 : l’OL tombe à domicile face à Strasbourg et s’éloigne un peu plus du top 5