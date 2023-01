Ligue 1 : l’OL tombe à domicile face à Strasbourg et s’éloigne un peu plus du top 5

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais recevait le Racing Club de Strasbourg au Groupama Stadium ce samedi soir. Les Gones, huitièmes au classement, étaient dans l’obligation de s’imposer à domicile pour revenir provisoirement à trois points de Lille, 7e du championnat, et ainsi espérer revenir dans la coupe au top 5, qualificatif pour les Coupes d’Europe. Pour cette rencontre, Laurent Blanc faisait confiance à Cherki en attaque, tandis que la recrue hivernale Lovren épaulait Diomande et Lukeba dans la charnière à 3. De son côté, Julien Stéphan gardait son habituelle défense à 5 devant Sels, tandis que Diallo remplaçait Ajorque dans la doublette offensive aux côtés de Gameiro.

La formation alsacienne, habillée en noir en terres rhodaniennes, se faisait rapidement surprendre par le positionnement haut des Lyonnais, qui auraient pu créer leur première occasion si Nyamzi n’avait pas muselé Cherki (1e). Ce dernier servait Toko Ekambi dans la surface, qui voyait sa reprise passer pas loin du dernier rempart du Racing (5e). Tolisso, trop imprécis (11e), et Cherki, mis en échec par Sels (12e), inquiétaient à leur tour la défense strasbourgeoise. Sur une transition rapide, Gameiro tentait d’obtenir un penalty face à Lukeba, sans succès (24e). Cherki, servi sur un centre en retrait de Gusto, mais Sels était encore sur le coup (25e). Un manque de lucidité sanctionné dans la foulée…

Strasbourg efficace

En effet, sur un corner rentrant, Aholou reprenait le dégagement en une touche et trompait Lopes d’une belle volée dans le petit filet (0-1, 25e). Suivi d’un cafouillage dans la surface de réparation lyonnaise, permettant à Diallo de pousser le ballon dans les buts de l’international portugais, trop tard pour enlever le ballon (0-2, 32e). Alexandre Lacazette, profitant d’une main d’I. Sissoko, prenait à contre-pied Sels (1-2, 45+2e), qui sauvait les siens sur la volée de Tagliafico (45+6e). Au retour des vestiaires, Thiago Mendes sonnait la révolte par deux frappes, au-dessus (46) puis captée par le portier belge (50e). Toko Ekambi, au second poteau, n’arrivait pas à gérer la trajectoire de sa tête (52e).

Impérial malgré le penalty concédé, Sels était vigilant pour rassurer ses coéquipiers, notamment sur le centre-tir de Cherki (62e). De quoi laisser les siens, pas loin de faire le break une seconde fois par Aholou (65e) ou par H. Diarra, battu par Lopes (71e). Malgré un bel enchaînement devant la zone de vérité, Tolisso ratait complètement son tir du gauche (76e). Après une grosse domination dans le dernier tiers adverse, les Gones ne semblaient pas trouver la faille une seconde fois dans les buts de Sels, malgré le cafouillage en fin de match (87e) et le lob de Cherki (90+2e). Avec cette défaite (1-2), Lyon reste 8e et s’éloigne un peu plus de l’Europe. Strasbourg sort de la zone rouge et se donne de l’air dans la lutte pour le maintien.