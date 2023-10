Norvège - Espagne : les compositions sont là

Ce dimanche soir, un sacré choc a lieu entre la Norvège et l’Espagne pour les éliminatoires de l’Euro 2024. A domicile, les Lions optent pour un 4-2-3-1 avec Ørjan Nyland comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Østigård et Birger Meling. Dans l’entrejeu, Patrick Berg accompagne Sander Berge. Devant, Erling Haaland est soutenu par Oscar Bobb, Martin Ødegaard et Fredrik Aursnes.

De son côté, la Roja a misé sur un 4-3-3 où Unai Simon est placé dans les cages. Il peut compter sur Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte et Fran Garcia pour composer la défense. Gavi, Rodri et Fabian Ruiz forment le trio du milieu de terrain. Enfin, Ferran Torres et Ansu Fati prennent les couloirs et laissent la pointe de l’attaque à Alvaro Morata.

Les compositions

Norvège : Nyland - Ryerson, Strandberg, Østigård, Meling - Berg, Berge - Bobb, Ødegaard, Aursnes - Haaland

Espagne : Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Garcia - Gavi, Rodri, Ruiz - Torres, Morata, Fati