PSG : Neymar a pensé à arrêter sa carrière

On aurait pu assister à l’une des annonces les plus improbables du football, il y a quelque temps. Si Neymar semble désormais épanouie à Paris, la star brésilienne a connu une période difficile en 2019 notamment après sa blessure qui avait entraîné une longue absence et qui lui avait empêché de disputer les matches de Ligue des Champions face à Manchester United.

Dans un entretien pour Gaffer, le numéro 10 brésilien a évoqué la pression qui pèse sur ses épaules et les nombreuses critiques des supporteurs parisiens qu’il a subi dans la période ou il avait tenté de quitter le club parisien pour retourner à Barcelone. « Je ne perdrai jamais ma passion pour le foot, mais j’ai connu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, je suis arrivé au point de me demander : "à quoi bon continuer s’ils n’aiment pas ça ?" J’avais l’habitude de rentrer chez moi la tête haute et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour en arriver là. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont calmé et ramené à la réalité. » Une histoire qui semble lointaine pour le Parisien qui vient de soulever le Trophée des Champions face à Marseille ce mercredi.