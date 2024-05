Liga : Valence accroché à Vigo, pas de vainqueur entre Las Palmas et Alavés

Dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga, Las Palmas, seizième au coup d’envoi mais d’ores et déjà maintenu, accueillait Alavés. Après un premier acte sans le moindre but, les visiteurs trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires grâce à Vicente (0-1, 50e). Menée, la formation du Gran Canaria parvenait, malgré tout, à arracher le point du match nul grâce à une réalisation de Cardona (1-1, 71e). Avec ce résultat, Alavés remonte au 10e rang. De son côté, Las Palmas termine cet exercice 2023-2024 à la 16e place.

À Balaidos, le Celta recevait, de son côté, Valence, neuvième avant la rencontre. Si les hommes de Ruben Baraja prenaient rapidement l’avantage sur un but contre son camp du malheureux Carlos Dominguez (0-1, 5e), Vigo égalisait après la pause sur un penalty de Iago Aspas (1-1, 49e). Dans la foulée, Mari, sur penalty, permettait au club valencian de repasser devant (1-2, 60e) mais Douvikas remettait une nouvelle fois les deux équipes à hauteur (2-2, 62e). Au classement, Valence reste 9e, le Celta est 13e mais peut encore se faire dépasser par le Séville FC qui affronte le Barça ce dimanche soir.