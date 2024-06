L’AJA en discussion avec un défenseur de l’Ajax !

Formé à l’Ajax Amsterdam, Ar’Jany Martha a fait ses grands débuts chez les professionnels cette saison en Eredisisie (9 apparitions, dont 8 titularisations). Le latéral gauche néerlandais de 20 ans, dont les qualités principales sont la vitesse et de belles aptitudes défensives, a montré de belles choses avec l’Ajax obtenant notamment les louanges de la légende du club et triple Ballon d’Or Marco Van Basten lors de son premier match avec les Ajacides. «Il joue franchement et librement et cela a eu un grand effet sur l’équipe et sur le public. Ce garçon a fait la différence en une demi-heure. Je pense que ce qu’il avait fait a été impressionnant. Il a également bien fait lors de son second match contre le SC Heerenveen.»

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec le club néerlandais, Ar’Jany Martha a refusé la prolongation de contrat proposée par son club formateur. Désormais, le latéral gauche est à la recherche d’un nouveau challenge. Selon nos informations, l’AJ Auxerre, promu en Ligue 1, a flairé la bonne affaire et est très intéressé à l’idée de recruter ce talent aperçu en Ligue Europa face à l’OM durant l’automne. Mais le club icaunais n’est pas seul sur le coup. Des clubs de Serie A dont Monza et de Liga espagnole dont Villarreal sont également sur les rangs.