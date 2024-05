Southampton écarte Leeds et retrouve la Premier League

Les Championnats européens terminent pour la plupart ce week-end, mais pour d’autres, la saison est loin d’être terminée avec les barrages d’accession à l’étage supérieur. Pour retrouver la Premier League, Leeds United avait écarté Norwich en demi-finale et retrouvait Southampton, tombeur de West Brom, pour rejoindre Ipswich Town et Leicester City en Premier League. Dans une finale disputée, les Saints ont été les plus dangereux d’entrée et Armstrong, d’une bonne frappe du pied droit, trompait Meslier pour l’ouverture du score (1-0, 23e).

En difficulté, les Peacocks ont évité le pire grâce à un sauvetage de Meslier (45e), après que la sensation Summerville soit proche d’égaliser (41e). En seconde période, Leeds United a tenté jusqu’au bout et voyait James trouver la barre transversale (84e), mais cela n’a pas suffi. Après avoir passé une saison en Championship, Southampton retrouve donc la Premier League au détriment de Leeds United, qui devra évoluer à l’échelon inférieur la saison prochaine.