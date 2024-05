OL-PSG : Sidney Govou prend la défense de Bradley Barcola

Depuis un an, il est passé de chouchou à paria à Lyon. Auteur d’une deuxième partie de saison 2022-2023 impressionnante avec son club formateur, Bradley Barcola a rejoint le PSG en toute fin de mercato estival. Un crève-cœur pour une majorité des supporters lyonnais avec qui le divorce est totalement consommé depuis. En effet, lors des dernières rencontres entre l’OL et le club de la capitale, l’ailier de 21 ans n’a rien fait pour arranger la situation en célébrant allégrement les victoires de sa nouvelle équipe devant ses anciens coéquipiers. Lors de la finale de Coupe de France entre les deux rivaux ce samedi soir, Bradley Barcola a réalisé une grande prestation.

À l’issue du match, le natif de Villeurbanne n’a pas manqué de chambrer encore le public lyonnais à Lille en brandissant le trophée devant ce dernier. Une nouvelle blague de mauvais goût qui a provoqué l’ire de bon nombre de supporters des Gones sur les réseaux sociaux. Néanmoins, Barcola a pu compter sur le soutien de Sidney Govou sur X : «vu les insultes qu’il prend à chaque fois…c’est un peu normal non ??? C’est de bonne guerre. Laissons-le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur. PS : vous ne savez pas tout dans ce dossier en plus donc oublions-le un peu.» Reste à savoir si le discours sage de l’ancienne coqueluche de Gerland apaisera les cœurs des supporters lyonnais.