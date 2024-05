OL-PSG : la sortie de Jean-Michel Aulas contre les incidents

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a remporté sa 15e Coupe de France en s’imposant contre l’Olympique Lyonnais au Stade Pierre-Mauroy (2-1). Mais la dernière de la saison a été gâchée par des affrontements et un incendie entre supporters des deux camps sur une aire d’autoroute au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban avant le coup d’envoi. Des scènes qui ont indigné un grand nombre, dont le président de la République, Emmanuel Macron.

Ce dimanche matin, le président d’honneur de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur son compte X, en répondant à une vidéo de notre envoyé spécial, à Lille. «La violence n’a rien à voir avec le sport et le football. Condamnons ensemble les violences inacceptables d’hier. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et pense vraiment aux familles et ami qui sont touchés», a-t-il expliqué, alors que l’OL a également donné sa version des faits.