Kylian Mbappé est arrivé à Monaco

Ce dimanche, au lendemain de la victoire en finale de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (25 ans) est présent en Principauté pour assister au Grand Prix de Monaco, l’un des grands événements sportifs de l’année. Après avoir rencontré Virgil Van Dijk, l’international français a fait une accolade à Pierre Gasly et s’est exprimé, assurant qu’il n’était pas encore en vacances.

«Je suis content d’être ici, c’est intense cette grille à Monaco. Je suis content d’être là et de profiter en tant que fan. Je ne suis pas en vacances, c’est petit week-end, on a encore plein de choses à faire. Je viens pour profiter, je souhaite un peu le bonheur à tout le monde, je sais que Charles Leclerc à la pole, j’espère que cela se passera bien pour lui. Pierre (Gasly), Lewis (Hamilton), Max (Verstappen)… je connais pas mal de pilotes et je leur souhaite du bonheur», a-t-il lâché à Canal +.