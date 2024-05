PSG : quel bilan pour la première saison avec Luis Enrique ?

C’est officiellement la fin de cette saison 2023/2024 pour tous les clubs français. En effet, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain étaient les deux dernières écuries encore sur le pont ce week-end dans le cadre de la finale de la Coupe de France, sur la pelouse du stade de Pierre-Mauroy. Avec une belle maîtrise de la rencontre, les Parisiens ont remporté leur 15ème coupe nationale dans leur histoire. Une bien belle manière de boucler une campagne qui a été très particulière pour de multiples raisons : la première depuis les départs de Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi, la première sous la direction de Luis Enrique mais aussi la dernière de Kylian Mbappé dont l’avenir a pris une place prépondérante dans le quotidien du club parisien depuis la rentrée septembre. L’heure est arrivée de dresser un bilan complet de cette aventure de 9 mois au parfum étrange et à la saveur unique.

«On a joué un grand match. Cette saison reflète ce qu’est cette équipe. On a fait une bonne saison, la finale est incroyable et les supporters nous soutiennent toujours. Je suis content. Tout au long de la saison, on a vu l’idée que je me fais du football en tant qu’entraîneur. Tenir le ballon, avoir des occasions, marquer des buts, ne pas se soucier trop du résultat et faire pression sur le rival. Depuis le premier jour, nos supporters au Parc des Princes ont été liés avec les joueurs parce qu’ils ont vu qu’on a donné le meilleur. Ils ont vu l’envie des joueurs et ça c’est passé comme on le voulait», a analysé Luis Enrique au micro de beIN Sport. Certes, certains épisodes ont pu donner un goût amer à sa campagne au Paris Saint-Germain mais en fin de compte, les troupes de la Capitale n’ont pas eu une identité et un projet aussi florissant depuis plusieurs années. Oubliez Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le nouvel empereur se nomme Luis Enrique et il est déterminé à encore réaliser de grandes choses.

Le retour du triplé et même plus…

Avec cette victoire contre l’OL en finale de la Coupe de France, le PSG a ajouté un 51ème titre dans son histoire, son 33ème sous l’ère Qatar Sports Investments (QSI). Et mines de rien, pour sa première saison à Paris, Luis Enrique a permis aux Parisiens de renouer avec le triplé national, une première depuis la saison 2019/2020 sous Thomas Tuchel (qui était même un quadruplé avec la Coupe de Ligue aujourd’hui disparue). Une saison pleine et riche en trophées : «Je crois que je dois d’abord féliciter tous les joueurs sans exception, tout le club et tous les supporters qui ont été exceptionnels. C’est l’équipe que je cherchais, que j’attendais, une équipe qui n’a pas peur. Qui ne calcule jamais. Très offensive qui presse de façon agressive et qui a été dotée d’une grande énergie toute l’année. Ce n’est pas mon rôle de choisir une seule période», a d’abord expliqué un Luis Enrique souriant en conférence de presse. Le PSG a réalisé le doublé Ligue 1-Coupe de France pour la cinquième fois de son histoire après 2015, 2016, 2018 et 2020. C’est le meilleur total pour un club français devant l’ASSE et ses 4 doublés.

Tout gagner est l’objectif principal du Paris Saint-Germain. Si la Ligue des Champions reste un acte manqué à Paris, Luis Enrique n’a pas tardé à installer sa patte tactique, son état d’esprit de guerrier et ses hauts objectifs. Une gestion à laquelle adhère de nombreux joueurs, même les plus jeunes de l’effectif : «Quand on joue au PSG, tous les trophées nous tiennent à cœur. On a fait une merveilleuse saison. On a un groupe qui est magnifique et je suis très content de faire partie de ce groupe. J’espère que l’année prochaine sera aussi belle», a quant à lui résumé Warren Zaïre-Emery au micro de beIN Sport. Une soirée totalement spéciale pour le PSG qui a remporté la Coupe de France pour la 15e fois de son histoire. Un record absolu pour un club dans l’histoire de la compétition devant l’OM et ses 10 succès.

De la frustration mais une base de travail

Le président Nasser al-Khelaïfi avait été très clair en zone mixte, répondant avec virulence à un journaliste. Hors de question de remettre en cause l’excellent travail de Luis Enrique qui fait partie à part entière du projet. L’Espagnol est l’homme central qui symbolise ce projet. Une gestion de groupe aux petits oignons, une philosophie tactique clairement identifiable et une mentalité propre déjà installé dans les têtes : «C’est la fin de la saison, mais les négociations commencent. Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. On va tenter de faire un bon mercato. Il faut prendre en compte le temps d’adaptation des joueurs. Il n’y a pas de vacances dans le football. Je vais être au contact tous les jours avec le président et Luis Campos. Je n’irai pas à l’Euro et je vais les regarder à la télé, où on les voit très bien. Comme ça, je pourrai regarder en buvant une bière. Ou deux. Ou une par mi-temps», a plaisanté l’entraîneur espagnol. Une base de travail excellente donc qui est gage d’un optimiste sans partage au sein des cadres de l’équipe, des supporters parisiens, tout comme des dirigeants.

Alors il est vrai que malgré ce triplé flamboyant, une certaine frustration demeure dans certains esprits en raison de cette élimination contre le Borussia Dortmund en demi-finale (1-0, 0-1). Pour beaucoup, il y avait la place pour filer en finale contre le Real Madrid et ainsi maintenir l’espoir d’un quadruplé historique en France : «Nous avons été grands toute cette finale. Encore une fois, bravo à l’équipe. Je voulais jouer une semaine de plus et ne pas partir en vacances. C’est la vie et le jeu. Je donne un 10/10 à tous mes joueurs pour toute la saison», a conclu le tacticien de Gijón. L’heure est arrivée de souffler pour certains joueurs, de disputer l’Euro pour d’autres, tandis que le staff technique et la direction sportive doivent se réunir pour parler d’avenir et bien préparer un mercato capital après l’épilogue tant attendu du feuilleton Kylian Mbappé. Fort heureusement, comme il l’a déjà illustré en le faisant sortir prématurément ou en le faisant débuter sur le banc, Luis Enrique a déjà habitué ses joueurs à la vie sans le capitaine de Bleus en seconde partie de saison.