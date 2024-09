Real Madrid - Deportivo Alavés : les compositions sont là

Ce mardi, la 7e journée de Liga offre un duel entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés. A domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Eder Militao et Ferland Mendy. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Sur les ailes, on retrouve Vinicius Junior et Rodrygo avec Kylian Mbappé en pointe

De leur côté, les Basques s’articulent dans un 3-4-3 avec Antonio Sivera dans les cages derrière Hugo Novoa, Abdelkabir Abqar, Santiago Mouriño, Moussa Diarra et Manu Sanchez. Le double pivot est assuré par Carlos Protesoni et Antonio Blanco. Devant, Asier Villalibre est soutenu par Tomás Conechny et Luka Romero.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Deportivo Alavés : Sivera - Hugo Novoa, Abqar, Mouriño, Diarra, Sanchez - Protesoni, Blanco - Guridi, Conechny, Luka Romero - Villalibre