Quel est le problème avec les buteurs de Ligue 1 ?

La saison 2023-2024 de Ligue 1 est entamée à moitié depuis mercredi dernier. Et à mi-chemin, plusieurs équipes ont connu de grands moments tandis que d’autres ont traversé des périodes de turbulences parfois rares dans leurs histoires. 17 journées riches qui ont livré plusieurs enseignements pour plusieurs clubs. Néanmoins, l’un des principaux enseignements à tirer de ce début de nouvelle cuvée est la pauvreté offensive affichée par plusieurs escouades de l’élite. Une statistique démontre justement ce manque d’inspiration face au but adverse. Au soir de la 17e journée l’an dernier, 10 équipes avaient dépassé la barre des 27 buts inscrits. Cette saison, seulement deux équipes ont franchi ce palier (Monaco et Paris). Il faut remonter dix ans plus tard, lors de la cuvée 2013-2014, pour retrouver un tel bilan. Et encore à cette époque-là, seuls les Parisiens et les Monégasques étaient parvenus à dépasser ce palier des 27 buts.

Dès lors, de qui ou quoi vient cette période de disette offensive ? Alors que beaucoup d’équipes semblent désormais plus attentives à leur bonne tenue défensive, les attaques souffrent d’un manque d’idées parfois criant. En plus de cela, plusieurs attaquants de haut niveau, qui ont déjà brillé en Ligue 1 par le passé, peinent à retrouver un niveau suffisant pour réellement exister dans un classement des buteurs où Kylian Mbappé survole les débats. Auteur de 18 buts en 16 matches, le Bondynois compte 10 buts de plus que son dauphin, Wissem Ben Yedder (8). La saison passée, six attaquants avaient dépassé la barre des 10 buts au terme de la 17e journée (Mbappé, Lacazette, Neymar, Moffi, Balogun et David). Huitième au classement des buteurs à l’issue de la 17e journée de la saison 2022-2023, Loïs Openda serait, un an plus tard, numéro 2 dans ce classement avec ses huit buts.

Certains ont eu du mal à s’acclimater à leur nouvel environnement

Mais alors que le buteur belge est parti de l’autre côté du Rhin pour revêtir la tunique du RB Leipzig, d’autres attaquants prolifiques de l’élite ont changé de club mais sont restés dans l’Hexagone. C’est notamment le cas de Folarin Balogun. Sous les feux de la rampe à Reims, l’international américain a du mal à trouver son rythme à Monaco. N’ayant marqué que quatre buts depuis le début de saison, l’ancien d’Arsenal avait mis fin à une disette d’un mois et demi fin novembre face au PSG (5-2). Même s’il doit améliorer son rendement, Balogun peut néanmoins compter sur la confiance d’Adi Hütter, son coach et la direction asémiste. Le constat est globalement le même pour Elye Wahi. Arrivé à Lens contre 30 millions d’euros, le buteur de 20 ans restait sur une saison à 19 buts avec le MHSC. Son début de saison avec les Sang et Or aura été bien plus compliqué. Ne comptant que deux buts en treize rencontres, le natif de Courcouronnes tâtonne, que cela soit par les statistiques ou dans le jeu. Moins trouvé dans la profondeur, ce qui a contribué à son succès dans l’Hérault, Wahi est discret dans une attaque à deux où il n’a pas assez d’automatismes avec Florian Sotoca pour le moment.

Évoluer dans une attaque à deux, c’est justement ce qui a permis à Pierre-Emerick Aubameyang de, réellement, lancer son aventure avec l’OM. Alors qu’il avait été conspué par une partie du Vélodrome dès les premières semaines alors qu’il rencontrait quelques problèmes de finition et de confiance, le Gabonais a fini l’année très fort. Étincelant sur la scène continentale depuis le début de saison, l’ancien buteur de Chelsea et d’Arsenal, entre autres, s’est réveillé en Ligue 1 lors du mois de décembre. Buteur à quatre reprises en cinq matches, l’attaquant de 34 ans s’est mis en exergue avec Vitinha et ses autres compères de l’attaque en délivrant également sept passes décisives dans l’élite.

Une association lusophone et francophone, c’est ce qu’avait tenté également Luis Enrique le 4 octobre en Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle en titularisant Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Un échec cuisant (4-1) qui aura eu raison d’un éventuel tandem entre les deux hommes qui ont posé leurs valises dans la capitale cet été. Titularisés par alternance, les deux attaquants parisiens peinent à réellement s’imposer. Alors que le Classique contre l’OM, au cours duquel les deux ont été buteurs, semblait être le point de départ de leur aventure sous le regard bienveillant de la Tour Eiffel, il n’en a rien été. Buteur à 4 reprises, l’international français ne compte qu’un but de plus que son concurrent et compère de 22 ans. Dans d’autres contextes, Emanuel Emegha (Strasbourg, 4 buts), Mohamed Daramy (Reims, 2 buts), Oumar Diakité (Reims, 2 buts), Aiyegun Tosin (Lorient, 2 buts), Shamar Nicholson (Clermont, 2 buts) et Matthis Abline (Nantes, 1 but) sont les autres buteurs qui ne parviennent pas à trouver leur rythme sous leurs nouvelles couleurs.

D’autres payent le début de saison frustrant de leurs équipes

Pour d’autres, le bilan est tout aussi compliqué. Néanmoins, l’excuse de l’adaptation compliquée ne peut pas s’appliquer à ces derniers. C’est notamment le cas des Rennais Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Auteur de 15 buts dans l’élite l’an dernier, le néo-international algérien a plus de mal cette saison et n’a trompé le gardien adverse qu’à trois reprises. Alors que le SRFC est passé par plusieurs zones de turbulences sous l’égide de Bruno Génésio et Julien Stéphan, le joueur formé à l’OL a du mal à retrouver son efficacité devant le but. Un constat que l’on peut également apposer à Kalimuendo. Dépassant régulièrement la barre des 10 buts par saison entre son expérience au RC Lens et en Bretagne, le buteur de 21 ans connaît la plus grande période de creux de son début de carrière et ne compte que trois buts depuis le début de saison.

Rennes n’a pas été la seule équipe en difficulté cette saison. Même s’il a su se réveiller en décembre à travers un triplé héroïque contre Toulouse au Groupama Stadium (3-0), Alexandre Lacazette a également été impacté par le début de saison cataclysmique de son Olympique Lyonnais. Parfois moins intéressant dans le jeu, le natif de la capitale des Gaules était aussi en difficulté face au but. Un rendement moins brillant que ses 27 réalisations de la saison précédente et qui lui avait même valu sa place de titulaire sous la houlette d’un Fabio Grosso qui ne savait pas quoi faire de l’attaquant de 32 ans ni de son groupe en général… En parlant de général, Lacazette semble désormais être de retour. Son efficacité face au but retrouvée concorde, bizarrement, à la belle série d’un OL retrouvé avec Pierre Sage. L’ancien d’Arsenal compte 7 buts en Ligue 1.

Balancé entre le banc et le pré dans un OM loin d’avoir été souverain cette saison, Vitinha ne parvient toujours pas à réellement justifier les 32 millions d’euros placés sur lui l’hiver dernier. Ses trois buts en seize apparitions avec le club phocéen n’arrangent pas son bilan malgré du mieux sur le terrain. Encore dans le sud, l’OGC Nice réalise une première partie de saison brillante. Mais alors que Francesco Farioli récolte sa réussite via l’assise défensive incroyable de ses Aiglons, cela dessert forcément son duo d’attaquants composé de Gaëtan Laborde et Terem Moffi. Même s’il compte le même bilan que lors de sa première moitié de saison avec Nice l’an dernier (6 buts en 16 matches), le Nigérian a été très inconstant cette saison et est censé faire mieux. Même constat pour l’ancien buteur du MHSC qui ne compte que trois banderilles en 17 matches de L1. Auteur de 12 buts en 2022-2023 pour sa première saison avec le Téfécé, Thijs Dallinga émarge à 5 en ce début de saison. Un bilan honorable mais qui aurait pu être encore meilleur sans le jeu offensif d’une pauvreté abyssale des ouailles de Carles Martinez Novell. D’ailleurs, les relations entre le technicien espagnol et le buteur batave sont loin d’être au beau fixe…

Des anciens goleadors alternent entre le chaud et le froid en sortie de banc

D’autres ne sont pas largués au classement des buteurs et leurs équipes tiennent leur rang en championnat. C’est notamment le cas de Wissam Ben Yedder. Visé par deux plaintes pour agression sexuelle et viol en juillet dernier, le natif de Sarcelles n’a pas pu se préparer de manière optimale pour cette nouvelle saison. De plus, alors que son contrat expire en juin prochain, l’attaquant de 33 ans est parfois mis de côté en raison de sa situation contractuelle complexe. De ce fait, il a été remplaçant à 10 reprises cette saison mais compte pourtant 8 buts en 16 apparitions en Ligue 1 cette saison. Il a particulièrement pu s’appuyer sur un mois de décembre réussi avec trois buts inscrits durant ce mois-ci. Mostafa Mohamed a connu tout le contraire. Buteur à 5 reprises lors des mois d’août et de septembre, l’attaquant égyptien a été en panne sèche durant de longues semaines et aura même été relégué sur le banc de manière ponctuelle. Brisant cette disette face au PSG début décembre, l’attaquant de 26 ans doit faire mieux s’il veut être indéboulonnable aux yeux de Jocelyn Gourvennec.

Jonathan David est à peu près dans la même situation. Parfois relégué sur le banc au profit de Yusuf Yazici, le buteur canadien ne compte que cinq buts cette saison en 17 apparitions. Héroïque contre le PSG il y a quelques jours (1-1), l’attaquant de 23 ans émargeait à 24 buts au terme de l’édition précédente. Un total qui semble compliqué à atteindre cette année. Et alors qu’il semble avoir fait la saison de trop dans le Nord, l’ancien de La Gantoise affiche pourtant une grande détermination qui pourrait lui permettre de se refaire la cerise en 2024 comme le laissent entendre ses propos après le nul arraché contre Paris : «la saison dernière était quasiment pleine pour moi, et là je ne commence pas comme j’en avais forcément envie, même si l’équipe joue bien. Marquer ça me manquait mais j’ai connu ces périodes-là, il faut être solide mentalement et bosser à l’entrainement, je me disais que ça allait venir à un moment car on a une équipe qui joue bien et que j’ai des opportunités. C’est comme le ketchup, quand ça commence à sortir. En ce moment, on n’a pas besoin d’attaquant car le coach veut jouer avec un attaquant qui joue bas comme un deuxième numéro 10, mais pour l’instant, je suis toujours prêt à jouer n’importe où et suis toujours disponible»

Même si la plupart des buteurs de Ligue 1 sous-performent depuis le début de saison, plusieurs bonnes surprises viennent garnir le classement des meilleurs marqueurs. C’est notamment le cas d’Akor Adams. Recruté pour près de 5 millions d’euros, le buteur nigérian rayonne avec sept buts dans l’élite. Un investissement intelligent. En Bretagne, Eli Junior Kroupi avait émerveillé le début de saison avec ses talents de buteur à seulement 17 ans. Moins en évidence depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant ne jouit plus de la confiance de son entraîneur, Régis Le Bris, et a été remplaçant lors des trois dernières journées. Il s’en est arrêté à quatre buts dans l’élite. Vous l’aurez compris, les buteurs n’auront pas été létaux lors de la première moitié de cet exercice de Ligue 1. Une demie-saison moins attirante qu’à l’accoutumée et qui puisent sûrement à la morosité globale des rencontres cette saison. Et alors que le contraste avec l’année dernière est saisissant, une bonne résolution pour tout ce beau monde sera donc de faire trembler les filets davantage en 2024…