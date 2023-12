AS Monaco : le patient Folarin Balogun veut retrouver la lumière

Les montagnes russes. Depuis quelques mois, Folarin Balogun a pris place dans un roller coaster lancé à toute vitesse. Brillant sous le maillot du Stade de Reims, le joueur, qui appartenait alors à Arsenal, a été courtisé par plusieurs équipes dont Chelsea, l’Inter Milan, Fulham et l’AS Monaco. Face à cette effervescence, celui qui a choisi de représenter les États-Unis a pris le temps de la réflexion. Et il a finalement opté pour le projet monégasque. Après plusieurs offres repoussées, les pensionnaires du stade Louis II ont convaincu les Gunners.

Des hauts et des bas à Monaco

Trente millions d’euros ont été nécessaires (plus des bonus pouvant atteindre 10 M€) pour cela. Mais le club princier voulait absolument recruter un avant-centre. Balogun, qui présentait l’avantage de bien connaître la L1 et d’être un jeune à fort potentiel, a coché toutes les cases. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Middlesbrough était donc attendu de pied ferme. D’autant qu’il allait être en concurrence avec Wissam Ben Yedder. Entré en jeu 17 minutes face à Lens le 2 septembre, il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs dix jours plus tard face à Lorient. De quoi lui donner confiance.

Mais il a connu un moment plus compliqué pour sa première titularisation face à Nice le 22 septembre. En effet, le natif de New York a manqué deux pénalties face à Marcin Bułka lors du derby perdu (1-0). Balogun a ensuite exprimé ses regrets sur ses réseaux sociaux personnels. «Difficile de tourner la page de la défaite de la nuit dernière. Je sais à quel point ce match comptait pour les fans et pour nous, notre équipe. J’assume mes responsabilités mais j’ai échoué à cette occasion. Je croirai toujours en moi et mon objectif est de réussir et de nous aider tous à atteindre nos objectifs !»

Un bilan qu’il doit améliorer

Touché mais pas coulé, l’ancien d’Arsenal a enchaîné avec une nouvelle titularisation face à Marseille le 30 septembre. Et il a participé à la victoire des siens avec un but et une assist. «J’avais besoin de ce but. Je voulais vraiment marquer devant nos supporters. Je suis heureux d’avoir été capable de le faire et de gagner. L’équipe m’a beaucoup aidé, ça fait partie du football, poursuit Balogun. C’était un moment compliqué dans un match pas facile. Je dois m’en servir et apprendre pour le reste de ma carrière pour que je fasse mieux la prochaine fois.»

On se disait que la machine Balogun était enfin lancée. D’autant que le joueur de 22 ans a marqué un nouveau but contre son ancien club, Reims, la journée suivante (7 octobre, victoire 3 à 1). Mais l’Américain a passé quatre rencontres sans trouver le chemin des filets. Il a fini par marquer face au PSG le 24 novembre (défaite 5 à 2), après plus d’un mois et demi de disette. Un soulagement pour l’attaquant, qui s’est exprimé sur le site officiel de son club. «J’ai rejoint une nouvelle équipe cet été. J’apprends toujours à connaître mes coéquipiers, ce n’est pas forcément simple avec les différentes trêves internationales.»

Monaco est convaincu

Il a ajouté : «c’est donc un peu plus long. Mais j’aime évoluer dans cette équipe.» Titulaire face à Montpellier (défaite 2 à 0), il n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée. Pour le moment, il affiche donc un bilan de 4 buts et 1 assist en 11 matches toutes compétitions confondues, dont 8 titularisations. Il affiche des temps de passages moins bons que l’an dernier, où il avait déjà marqué 8 buts en 14 journées de L1, lui qui était dans le onze quasiment à chaque fois. Même si on s’attendait à un peu mieux, il lui faut certainement encore du temps pour s’adapter à sa nouvelle équipe et exploiter tout son potentiel.

C’est exactement ce que pense son club d’ailleurs. En effet, l’AS Monaco demande de la patience avec un jeune joueur talentueux, qui a vécu un été mouvementé et qui n’est arrivé qu’en fin de mercato rappelons-le. Le staff comme les dirigeants sont persuadés que Folarin Balogun a tout pour s’imposer sur le Rocher nous a-t-on fait savoir. Ce n’est donc qu’une question de temps. Un temps qu’on ne laisse pas suffisamment dans le football aujourd’hui. Surveillé de près, l’international américain aux 8 capes (3 buts) aura l’opportunité de montrer ce qu’il a dans le ventre samedi face à Rennes et qu’il est toujours ce fabuleux joueur qui a porté Reims l’an dernier avec 22 buts.