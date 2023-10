L’OM avance sur le successeur de Pablo Ribalta

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille connaît un début de saison très mouvementé. En effet, la fameuse réunion entre les supporters phocéens et la direction de l’OM a fait du grabuge. En outre, elle a provoqué le départ précipité de Marcelino, quelques mois après avoir été intronisé à la tête du club olympien et tout juste remplacé par l’Italien Gennaro Gattuso. Mais selon les indiscrétions de L’Equipe, un membre de la direction marseillaise pourrait très bientôt lui emboîter le pas.

Selon le quotidien sportif, Javier Ribalta devrait prendre la poudre d’escampette. Menacé au même titre que son président Pablo Longoria lors de la réunion houleuse avec les fans olympiens le 18 septembre dernier, le directeur du football de l’OM est toujours en retrait et n’était d’ailleurs pas présent dimanche à l’occasion de la large victoire de son club sur Le Havre (3-0). Le quotidien régional La Provence confirme cette tendance et assure même qu’il n’y a plus de doute quant à l’issue choisie par Ribalta, à savoir un départ.

Le nom de Benatia circule

Pour Pablo Longoria, c’est un coup dur, lui qui collaborait de manière particulièrement efficace avec son compatriote sur le mercato. Il va lui falloir réorganiser l’organigramme, sachant que David Friio (directeur sportif), Pedro Iriondo (directeur de la stratégie) et Stéphane Tessier (directeur financier) vont normalement rester en place. Le directeur du football Ribalta va lui quitter la bande, et la recherche d’un successeur est déjà lancée. Comme le suggère La Provence, il devrait s’agir d’un étranger maîtrisant le français.

Le nom de Mehdi Benatia, devenu agent de joueur, circulerait sur la Canebière, d’autant qu’il gère par exemple la carrière d’un certain Azzedine Ounahi, mais il ne s’agirait pour l’instant que d’une rumeur. Le but est de profiter de la trêve internationale pour dénicher l’homme providentiel et ramener ainsi un peu de calme et de sérénité au sein de l’état-major du club phocéen. Le tout avec l’aval de Frank McCourt, qui regarde tout cela depuis les Etats-Unis.