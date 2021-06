EdF : la réaction à chaud d'Hugo Lloris

Entrée en matière réussie pour l'équipe de France dans cet Euro 2020. Les Bleus, très solides, appliqués et sérieux face à la Nationalmannchaft, sont allés chercher les trois points de la victoire à Munich contre l'Allemagne (1-0). Interrogé par M6 à l'issue de la rencontre, le capitaine tricolore, Hugo Lloris (34 ans), n'a pas caché sa satisfaction au regard de la performance collective de tous les joueurs français.

«Le plus important était de prendre les 3 points. On a affiché un visage avec beaucoup de solidarité. Il en fallait ce (mardi) soir face aux Allemands. On a souffert surtout en deuxième mi-temps, où on avait du mal à conserver le ballon, ils nous l'ont confisqué et jouaient beaucoup sur la largeur avec leurs deux pistons à droite et à gauche. L'essentiel est là et il faut savourer. L'équipe de France a été en bloc ? C'était le cas. On a été mieux en première mi-temps avec le ballon. Mais sans ballon, les deux mi-temps ont été très bonnes. Tout le monde a participé au travail défensif. On avait besoin de tout le monde, parce que le jeu de passes des Allemands est une de leurs qualités. Là-dessus, il fallait laisser très peu d'espace. Dans les 30 derniers mètres on a été très efficaces, très solides. On peut s'appuyer là dessus comme premier match de référence», a ainsi confié le gardien de l'équipe de France.