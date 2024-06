PSG : un ex-employé de Keylor Navas porte plainte pour travail dissimulé

Après 5 saisons avec le PSG (2019-2024), Keylor Navas (37 ans) quitte le club de la capitale cet été. L’ancien gardien du Real Madrid n’a cependant pas laissé qu’un bon souvenir à Paris. Selon des informations de BFM TV, le Costaricien est accusé de travail dissimulé par un de ses anciens employés. Un homme veut porter plainte contre lui, après avoir travaillé pendant 20 mois à partir de septembre 2019. Selon ses dires au média français, le joueur du PSG l’aurait employé pour au minimum 60 heures par semaine (et jusqu’à 90 heures), pour un salaire mensuel de 3 200 euros payé en liquide.

Il n’aurait pas fait l’objet de quelconque contrat ou déclaration préalable à l’embauche, ni fiscale. Aucune fiche de paie ne lui aurait été transmise durant sa période de travail malgré des promesses. Le plaignant indique aussi des conditions de travail dangereuses. Il était logé par l’ancien portier du PSG dans un sous-sol humide, sans fenêtres et infesté d’insectes. Le gardien du PSG lui aurait dit : « On ne travaille pas avec les lois françaises ici. Pas de contrat français, je vous paie en cash, on travaille avec mes règles ». Celui qui accuse le gardien du PSG affirme également avoir été recruté sous condition de laisser un fusil à pompe à son domicile. Le Costaricien l’utilisait parfois à son domicile en pleine nuit.