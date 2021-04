OM : certains joueurs n'en peuvent déjà plus de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

On le savait, l'arrivée de Jorge Sampaoli allait changer beaucoup de choses pour les joueurs olympiens. Connu pour être un entraîneur très exigeant, aux séances d'entraînement très intenses et énergivores, le tacticien argentin a logiquement voulu imposer sa patte au quotidien du côté du Centre d'Entraînement RLD. Et forcément, pour certains joueurs, ça a changé la donne...

Comme l'explique L'Equipe, l'ancien de Séville et de la sélection argentine a complètement bouleversé les entraînements. Sans surprise, il a bousculé des joueurs qui se reposaient un peu trop sur leurs lauriers. Il n'hésite pas à crier - en espagnol - sur les joueurs pour transmettre des consignes ou reprocher certaines choses à ses troupes. Un fond mais surtout une forme qui en a déjà déstabilisé certains, qui « ont du mal à s'y faire » précise le journal.

Un traitement des jeunes qui ne passe pas

C'est notamment avec les jeunes qu'il se montre le plus virulent, n'hésitant pas à leur rentrer dans le lard, plus qu'avec les joueurs de l'équipe première. Ce qui a d'ailleurs choqué bon nombre de joueurs du centre de formation, mais pas que, puisque même les pros ont du mal avec la façon dont leur entraîneur traite les jeunes pousses de la N2. A tel point que chez ces jeunes en question, certains n'ont plus vraiment envie de venir s'entraîner avec les A.

Il y a aussi eu cet épisode mentionné par L'Equipe, où les joueurs de la N2 devaient se présenter à leur entraînement habituel à 8h45. Seulement, Sampaoli a bouleversé leur programme du jour, puisqu'il les a fait attendre jusqu'en fin de matinée pour participer à l'entraînement des A, juste pour faire le pressing sur des exercices de sortie de balle pendant toute la séance. Et sur le contenu de ces séances alors ? Et bien les joueurs ne seraient pas convaincus à 100%, puisque si Bielsa alliait intensité et tactique, ce n'est pas vraiment le cas pour Sampaoli, plutôt axé sur le côté physique. Affaire à suivre...