Liverpool : Jordan Henderson dit oui à l’Arabie saoudite !

La suite après cette publicité

Jordan Henderson a plus d’un pied en Arabie Saoudite ! Hier, nous évoquions l’accord trouvé entre Liverpool et Al Ettifaq pour le transfert du milieu terrain anglais contre un peu plus de 13M€. Ce jeudi, les choses se sont accélérées car The Sun informe que le joueur âgé de 33 ans a accepté les termes de son contrat en or de 108M£ (soit environ 124M€) qui l’attend avec le club saoudien pour les trois prochaines saisons.

En effet, l’international anglais va quitter ses partenaires présents en Allemagne dès aujourd’hui. Il a d’ailleurs été mis à l’écart du groupe qui s’est imposé face à Karlsruhe en amical (4-2), mercredi. Le média britannique ajoute que l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a tenté de convaincre Jordan Henderson d’aller au bout de son bail de deux ans. Or, le principal intéressé a décliné, estimant qu’avec les arrivées de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, il disposerait d’un temps de jeu très réduit. « En fin de compte, toutes ces décisions sont prises par moi. Et parce que je respecte beaucoup les joueurs, c’est généralement avec consentement. C’est ce qui s’est passé et tout va bien », a reconnu le coach allemand qui n’a pas voulu donner plus de détails sur l’accord trouvé entre les différentes parties. À Liverpool depuis 2011, Jordan Henderson va retrouver en Arabie saoudite une autre légende du club de la Mersey, Steven Gerrard.

À lire

Amical : Liverpool s’offre Karlsruhe