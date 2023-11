PSG : les révélations troublantes sur la signature de Neymar

Le 3 aôut 2017, l’histoire du PSG basculait. Star du football mondial et crack du FC Barcelone, Neymar quittait la Catalogne pour s’engager à Paris. Le Brésilien, qui souhaitait sortir de "l’ombre" de Lionel Messi pour remporter le Ballon d’Or signait pour la modique somme de 222 millions d’euros pour le club de la capitale. Un investissement XXL, toujours le plus gros transfert de l’histoire du football, qui devait permettre à QSI d’enfin gagner la Ligue des Champions, le titre convoité depuis le début du projet. Mais 6 ans plus tard, l’échec a été cuisant. Le PSG n’a pas gagné la C1 et Neymar n’a pas marqué le club autant qu’il le devait.

Bien sûr, l’international brésilien (128 sélections, 79 buts) a régalé bons nombres de fois le public parisien du Parc des Princes. Mais son aventure parisienne a été trop marquée par des problèmes extra-sportifs et surtout par des blessures incessantes. Alors cet été, lorsqu’il quittait le PSG pour Al-Hilal, Neymar laissait un grand goût d’inachevé malgré ses 118 buts et 77 passes décisives en 173 matches sous les couleurs parisiennes. Car pendant ses 6 ans en France, l’attaquant de 31 ans a connu trop de blessures : 741 jours d’indisponibilité au total. Soit un peu plus de deux ans (sur six passés à Paris) sans jouer. Depuis son arrivée au Barça, il a eu 29 blessures et a ainsi manqué 140 matches officiels (dont 114 au PSG). Trop pour les supporters ou même les médias, qui dénonçaient aussi son hygiène de vie. Car Neymar est connu pour être un fêtard, pas toujours sérieux sur son alimentation et ses sorties nocturnes.

Une fracture détectée à la visite médicale

Mais est-ce que cette hygiène de vie a vraiment eu un impact sur ses nombreuses blessures au PSG ? Pas vraiment. Pas du tout même selon les informations de L’Équipe. Le quotidien français a ainsi révélé que Neymar avait signé… blessé au Paris Saint-Germain. Des doutes au pied droit du Brésilien existaient déjà lors de la visite médicale et en réalité, les médecins avaient détecté une fracture de fatigue au cinquième métatarse. Pourtant, Paris a quand même signé le contrat. Mais pour soigner la blessure, il fallait opérer dans la foulée le natif de Mogi das Cruzes. Problème, difficile pour le PSG d’annoncer, après avoir dépensé 222 M€, que sa star n’allait pas être disponible de longues semaines.

Le PSG pensait que cette fracture de fatigue n’allait pas empirer avec le temps comme cela peut-être le cas. Mais malheureusement pour le club de la capitale, et surtout le joueur, cela n’a pas été le cas et sa grave blessure face à Strasbourg a été le début de la fin. Une fracture au métatarse justement… Ces révélations devraient donc encore faire beaucoup parler notamment du côté des supporters parisiens, qui avaient déjà pointé les manquements de la direction parisienne et les décisions jugées incompréhensibles autour de Neymar. Désormais en Arabie saoudite, le joueur de 31 ans est toujours éloigné des terrains pour un bon moment après une rupture du ligament croisé antérieur.