Malade, Luis Campos n’assistera pas à PSG - Le Havre

Comme Ousmane Dembélé et Willian Pacho, malade, Luis Campos ne répondra pas à l’appel cet après-midi pour la rencontre entre le PSG et Le Havre (17h00). Selon nos informations, le directeur sportif parisien est tombé malade pendant une mission scouting, et restera au repos.

Leader incontesté et champion de France depuis deux semaines le Paris-Saint Germain aura évidemment l’ambition de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre, pour s’accrocher à son grand défi de finir la saison invaincu en Ligue 1. Une performance qu’aucun club français n’a encore réalisé dans l’histoire du championnat.

