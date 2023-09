Ça explose dans tous les sens à l’OL !

La suite après cette publicité

Après un mois d’août cataclysmique, le mois de septembre n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour l’OL. Même si la tâche s’annonçait compliquée face à un PSG encore en rodage, les Gones n’ont clairement pas rassuré en se prenant une gifle par les ouailles de Luis Enrique. De quoi enfoncer encore plus des Rhodaniens dans la crise après un été mouvementé et très peu de certitudes afin de se sortir de la misère. Alors que la trêve internationale arrive sûrement au meilleur des moments, les chantiers sont nombreux côté lyonnais.

Un début de saison (tristement) historique

Après une préparation affreuse durant laquelle les pensionnaires du Groupama Stadium ont glané qu’une seule victoire sur le fil (2-1 contre De Treffers), les hommes de Laurent Blanc n’ont pas inscrit le moindre but lors de leurs quatre autres derniers matches amicaux, tous conclus par une défaite. Et les inquiétudes offensives et défensives se sont poursuivies dès le début de saison. La rencontre inaugurale sur la pelouse de Strasbourg a affiché des limites plus que dérangeantes pour un club de l’acabit de l’OL : défense poreuse et manque de créativité en phase offensive.

Après un revers amer à la Meinau, l’OL a subi un naufrage absolu à domicile lors de la deuxième journée contre Montpellier. Alors qu’Al-Tamari a traumatisé la défense lyonnaise, les Rhodaniens ont également perdu leur capitaine Alexandre Lacazette, auteur d’un coup de sang qui ne lui ressemble pas face au MHSC. Et après un nul soporifique sur la pelouse de Nice qui a permis aux Gones de glaner leur premier point de la saison avant cette déroute historique contre Paris. Historique car c’est la première fois de son histoire que l’OL concède quatre buts en première période. Et pour remonter à deux défaites de suite à domicile avec quatre buts encaissés, il faut aller jusqu’au printemps 1952. Pire, en ayant qu’un point en quatre rencontres, l’OL réalise tout simplement le pire démarrage de son histoire dans l’élite.

L’absence de nombreux cadres n’a pas aidé, la guerre entre Textor et Aulas et la DNCG non plus

Pourtant, certaines circonstances atténuantes peuvent venir défendre le bilan lyonnais. En préambule de cette nouvelle saison, le mercato lyonnais avait d’ailleurs été ralenti par la DNCG qui avait encadré la masse salariale et les transactions effectuées par le board lyonnais. Bénéficiant d’une marge de manœuvre moindre, les dirigeants rhodaniens n’ont pas pu être fermes pour conserver Castello Lukeba et Bradley Barcola mais n’ont surtout pas pu recruter les joueurs désirés. En plus de ce gouffre financier à combler, la guerre des clans entre John Textor et Jean-Michel Aulas n’a pas aidé.

Ce dernier n’hésite pas d’ailleurs à enfoncer son successeur en plus alors que ce dernier l’accuse notamment de ne pas l’avoir averti au sujet des sanctions de la DNCG. Au milieu de ce capharnaüm, le début de saison sportif des Gones peut aussi s’expliquer par l’absence de plusieurs cadres. Alors que Clinton Mata et Anthony Lopes ont fait leur retour ce dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium, Dejan Lovren, taulier défensif en fin de saison dernière, est encore absent et devrait revenir après la trêve internationale.

La tension est à son paroxysme à Lyon et la honte prédomine

Le défenseur croate reviendra probablement dans un champ de ruines alors que la déflagration se déroule actuellement dans la capitale des Gaules. Ce dimanche, plusieurs scènes surréalistes ont eu lieu tout au long de cette débâcle rhodanienne. Sifflés à l’issue de la rencontre, les coéquipiers de Clinton Mata se sont présentés devant le Virage Nord. C’est alors qu’une scène totalement ubuesque a éclaté : le capo du virage le plus bruyant de l’enceinte décinoise s’est emparé du micro et a sermonné l’ensemble de l’effectif à travers un discours poignant et pas du tout vindicatif.

Visiblement, cette longue tirade a fait écho chez les joueurs lyonnais qui se sont présentés penauds devant les caméras de Prime Vidéo. Alors que le portier portugais a fait part de sa frustration suite à une rencontre et un mois d’août catastrophiques, la recrue angolaise n’a pas caché son désarroi face à cette situation. Alors qu’il était à l’abri des déceptions sous les couleurs du Club Bruges, le latéral droit a regretté un manque de communication au sein de l’effectif lyonnais et craint même de devoir passer la saison à se battre pour le maintien.

La tension est présente en interne mais elle l’était également en tribunes ce soir. Alors que plusieurs banderoles des supporters ont ciblé Bradley Barcola, Laurent Blanc a également été ciblé. Très probablement sur la sellette après un tel début de saison, l’ancien défenseur va devoir avoir les reins solides face à cette situation à moins que John Textor ne lui facilite les choses en se débarrassant de lui dans les prochains jours. Néanmoins, avec ou sans l’entraîneur cévenol, l’OL va vite devoir pallier à ce début de saison morose et franchement inquiétant.