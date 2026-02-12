Ligue des Nations : l’équipe de France tombe sur du lourd

La Coupe du Monde n’est même pas encore lancée qu’on se tourne déjà vers l’après. Cette nouvelle page, c’est la Ligue des Nations. La compétition reprendra ses droits à partir de la rentrée de septembre 2026 (les matchs auront lieu du 23 septembre au 16 novembre). Pour les Bleus, il s’agira même des premiers matchs avec leur tout nouveau sélectionneur (Zinedine Zidane ?) puisque Didier Deschamps rendra le tablier qu’il porte depuis 2012 à l’issue du Mondial américain.

L’UEFA profite de l’organisation de son 50e congrès à Bruxelles pour effectuer le tirage au sort de cette nouvelle édition. 3e en 2025 d’une épreuve remportée en 2021, la France a été placée dans le pot 1 aux côtés des autres membres du dernier Final Four, l’Allemagne, le Portugal, vainqueur sortant, et l’Espagne, le finaliste. Elle aura forcément fort à faire car la densité du plateau proposé est énorme avant d’obtenir l’une des places qualificatives.

Les Bleus encore avec la Belgique et l’Italie

Pour rappel, les deux premiers de chaque poule de Ligue A se qualifieront pour des quarts de finale (25-30 mars 2027). Le troisième jouera un barrage de relégation, tandis que le quatrième descendra en Ligue B. Dans cette 2e division, le premier accède à la Ligue A, le second dispute un barrage de promotion, le troisième un barrage de maintien, alors que le dernier est relégué. Pour la Ligue C, le premier monte dans la division du dessus, le second joue un barrage et le troisième se maintient, quand le quatrième a rendez-vous avec un barrage de relégation, à l’exception des deux moins bonnes équipes, directement reléguées.

Cette dernière intéresse moins l’équipe de France, qui connaît ses futurs adversaires. Très bien même puisqu’il s’agit d’une copie presque conforme à la dernière édition avec la présence de l’Italie et de la Belgique. À la place d’Israël cette fois, il faudra affronter la Turquie, qui vient de monter en Ligue A. C’est un moindre mal pour les Tricolores, qui évitent le gros morceau du chapeau 3, à savoir l’Angleterre. Les Three Lions joueront face à l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie. Enfin, dans le groupe 2, l’Allemagne affrontera les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce, tandis que dans la poule 4, le Portugal défiera le Danemark, la Norvège et le Pays de Galles.

Le tirage complet de la Ligue des Nations :

Ligue A :

Groupe 1 :

France

Italie

Belgique

Turquie

Groupe 2 :

Allemagne

Pays-Bas

Serbie

Grèce

Groupe 3 :

Espagne

Croatie

Angleterre

Tchéquie

Groupe 4 :

Portugal

Danemark

Norvège

Pays de Galles

Ligue B :

Groupe 1 :

Écosse

Suisse

Slovénie

Macédoine du Nord

Groupe 2 :

Hongrie

Ukraine

Géorgie

Irlande du Nord

Groupe 3 :

Israël

Autriche

République d’Irlande

Kosovo

Groupe 4 :

Pologne

Bosnie-Herzégovine

Roumanie

Suède

Ligue C :

Groupe 1 :

Albanie

Finlande

Bélarus

Saint-Marin

Groupe 2 :

Montenegro

Arménie

Chypre

Lettonie ou Gibraltar

Groupe 3 :

Kazakhstan

Slovaquie

Iles Féroé

Moldavie

Groupe 4 :

Islande

Bulgarie

Estonie

Luxembourg ou Malte

Ligue D :

Groupe 1 :

Gibraltar ou Lettonie

Malte ou Luxembourg

Andorre

Groupe 2 :