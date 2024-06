Fabian Rieder prêté par le Stade Rennais

C’est officiel ! Fabian Rieder quitte le Stade Rennais et rejoint le VfB Stuttgart dans le cadre d’un prêt d’une saison. «L’international suisse rejoint le VfB en prêt du Stade Rennais pour un an. Le VfB souhaite à Fabian Rieder beaucoup de succès aux Championnats d’Europe et se réjouit de l’accueillir bientôt à Bad Cannstatt», a de son côté précisé le club allemand par le biais d’un communiqué.

«Le VfB est un club incroyable avec de grands fans. J’ai vraiment hâte de jouer devant cette foule. Au VfB, je veux apporter ma qualité et mon expérience et aider l’équipe à relever les défis à venir», ajoute le Suisse de 22 ans, sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2027.