JT Foot Mercato : la fin de mercato explosive de l’OM

L’OM sur la vague du mercato

La fin de mercato risque d’être explosive du côté de Marseille. Les équipes de Pablo Longoria travaillent activement sur le remplaçant de Renan Lodi. Il y a quelques jours, nous vous avons révélé en exclusivité que l’Olympique de Marseille creusait les pistes menant à Adrien Truffert et Quentin Merlin. Deux dossiers difficiles puisque Rennes et Nantes ne sont pas forcément vendeurs à la base. Selon nos informations, le club a activé deux plans B. Il s’agit de Nuno Tavares et Angeliño. Le premier présente l’avantage de bien connaître l’OM, puisqu’il était en prêt là-bas la saison dernière. Par contre pour le second, la porte se referme déjà. Selon le Corriere dello Sport, c’est l’AS Roma qui pourrait récupérer le joueur actuellement prêté à Galatasaray. De toute manière, tout va bientôt se débloquer pour Quentin Merlin. En effet, le FC Nantes attendait de lui trouver un remplaçant avant d’accepter un transfert, c’est chose faite d’après nos indiscrétions. Un accord total a été trouvé entre les Canaris et le Racing Club de Lens pour le transfert de Massadio Haïdara à La Beaujoire. On attend maintenant l’effet domino pour Merlin. Sinon, Luis Henrique va lui aussi plier bagage. Selon nos informations, le club phocéen va recevoir une offre de 5 M€ + 500 000€ de bonus pour son milieu offensif gauche brésilien de 22 ans de la part de l’Atletico Mineiro. L’OM cible déjà un nom bien connu en Bundesliga pour le remplacer. Marseille serait en train de travailler sur le dossier Giovanni Reyna à en croire nos confrères de Sky Italia. Le club phocéen serait même en discussions avancées avec le Borussia Dortmund. Selon nos informations, l’OM est intéressé par l’international américain, âgé de 21 ans. Il n’y a aucun accord entre les deux clubs pour l’instant. Sous contrat jusqu’en 2025, il souhaite retrouver du temps de jeu, et la solution pourrait donc passer par un prêt. Mais attention, Nottingham Forest aurait déjà pris de l’avance sur l’OM. On n’oublie pas le feuilleton Saïd Benrahma. Comme nous vous le révélions dernièrement, l’international algérien se trouve dans les petits papiers de nombreux clubs européens, dont l’OM et l’OL. Recalé une première fois, le club marseillais compte bien revenir à la charge. West Ham n’est pas contre vendre son joueur, mais seulement dans le cadre d’un transfert sec, pas un prêt.

Les exclus du jour

Le FC Nantes est tout proche de signer Kelvin Amian. Ça fait presque deux semaines que les Canaris sont sur ce dossier, mais la Spezia s’est montrée dure en affaires. Mais les Nantais sont sur le point de trouver un terrain d’entente avec le club italien pour un transfert d’un montant supérieur à 2 M€ selon nos informations. Et le FC Lorient tente le tout pour le tout avec Nathaniel Adjei. Le club breton va tenter de le recruter sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, le milieu italien, Cher Ndour, a reçu de nombreux intérêts de clubs italiens et portugais. Le natif de Brescia va finalement être prêté à Braga où il jouera pendant les six mois à venir. Des tests médicaux sont attendus cette semaine au Portugal. Une information que nous pouvons vous confirmer.

À lire

LIVE MERCATO : toutes les dernières infos sur le mercato en L1 !

Les officiels du jour

L’Atlético de Madrid vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau gardien de but dans son équipe première. Il s’agit du portier roumain Horatiu Moldovan. Il s’est engagé avec les Colchoneros jusqu’en juin 2027. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Angers SCO l’été dernier, le latéral gauche ivoirien Souleyman Doumbia a enfin trouvé un point de chute en Belgique. Il rejoint le Standard de Liège. Il signe pour six mois avec les Rouches, avec l’option d’une saison supplémentaire. Dans un communiqué officiel publié sur son site, le FC Lorient vient d’annoncer l’arrivée de sa toute nouvelle recrue. Il s’agit de Panos Katseris. Le latéral droit grec est désormais un Merlu jusqu’en juin 2028. Ce nouveau numéro 7 a coûté 2 millions d’euros à la formation bretonne. Et Jean-Louis Gasset n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Alors que le sort des Éléphants dans cette CAN à domicile n’est pas fixé, leur sélectionneur, Jean-Louis Gasset, n’a pas attendu pour quitter son poste, annonçant ainsi sa démission au Premier ministre ivoirien, qui a accepté sa requête ce mercredi. À la suite du match nul contre le Mozambique et surtout l’élimination prématurée de son équipe, Chris Hughton a été relevé de ses fonctions de sélectionneur du Ghana.