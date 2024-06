Suisse - Italie : le message polémique de Matteo Politano

Tenants du titre en 2021, les Italiens ont livré un match plus que décevant contre la Suisse et ont logiquement été éliminés après avoir perdu 2-0. Critiqué pour ses choix tactiques et le choix de son groupe, Luciano Spalletti n’a pas été épargné par les commentateurs italiens, quelques minutes après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Plus surprenant, le sélectionneur de la Squadra Azzurra a été critiqué par Mattéo Politano (30 ans). L’ailier droit de Naples a publié une story quelques instants après l’élimination de l’Italie avec un simple emoji d’un homme qui hausse les épaules, une sorte de reproche à Luciano Spalletti pour ne pas l’avoir convoqué. Une story qui fait déjà énormément parler en Italie, mais qui a déjà été supprimé par le joueur de 30 ans.