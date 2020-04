Les drôles de conditions de reprise qui attendent les clubs de Ligue 1

Le 11 mai prochain, les Français devraient retrouver un peu plus de libertés avec la fin du confinement. Dans l'attente de plus de précisions venant du gouvernement, les clubs vont eux aussi commencer à pouvoir envisager un retour aux affaires. Mais forcément, tout ceci se fera avec de nombreuses précautions et dans un contexte inédit. En Allemagne par exemple, les clubs ont repris, avec des joueurs qui s'entraînent en petits groupes, veillant à respecter les distances de sécurité, en plus de ne plus cohabiter dans les zones communes du centre d'entraînement comme les vestiaires par exemple. En France, l'AMCFP, l’association des médecins des clubs professionnels, a envoyé de nouvelles instructions aux clubs professionnels pour la reprise comme le rapporte RMC Sport.

Le collectif de médecins tient tout de même à préciser que le risque zéro n'existe pas dans cette situation, mais les différentes mesures annoncées devraient limiter au maximum le risque de contamination entre coéquipiers et membres du staff. Tout commencera par une série de différents tests médicaux, notamment pour dépister de possibles cas de coronavirus, qui se réaliseront dans les jours suivants le déconfinement. Histoire de s'assurer qu'aucun joueur ne soit porteur à la reprise de l'entraînement. Ils seront d'ailleurs testés toutes les semaines par la suite.

4 mètres de distance entre les joueurs !

Ensuite, les joueurs retrouveront leur centre d'entraînement mais devront se contenter de séances individuelles. L'occasion pour eux de retrouver leur condition physique après plus d'un mois d'exercices à la maison, le tout sous l’œil attentif des préparateurs du club. C'est lors de la dernière semaine de mai qu'ils recommenceront à s'entraîner ensemble. On parle là d'ateliers en petits groupes, visant à travailler différents aspects techniques, comme le toucher de balle ou la finition, et ce sera également l'occasion de retrouver quelques automatismes entre joueurs évoluant dans le même secteur du terrain.

Ce n'est qu'à partir du 29 mai que les séances collectives traditionnelles pourront reprendre, mais là aussi, certains impératifs devront être respectés, comme une distance de 4 mètres à l'effort et de 2 mètres au repos ! Ce retour aux centres d'entraînement s'accompagnera aussi de mesures extrêmes, comme le port de masque obligatoire pour les joueurs et le staff dans les installations du club (sauf pour l'entraînement) ou la prise de température pour les salariés à l'entrée, toujours selon RMC Sport. En cas de joueurs testés positifs, un isolement devra être respecté, et toute l'équipe pourrait être mise en quatorzaine si au moins trois membres de l'effectif venaient à être contaminés. Pas les meilleures conditions pour reprendre donc, mais c'est déjà ça de pris pour les entraîneurs, alors qu'on n'en sait toujours pas plus concernant le retour de la Ligue 1...