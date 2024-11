PSG - Lens : les compositions probables

C’est dans la peau du grand méchant loup et tombeur de l’OM, dimanche dernier (0-3), que le PSG aborde la réception de Lens ce samedi (17h00). Face à la meilleure défense de Ligue 1, Luis Enrique ne devrait pas bouleverser sa ligne de conduite. Sans surprise, l’Asturien devrait reconduire Gianluigi Donnarumma dans les buts, alors que Pacho et Marquinhos devraient composer la charnière centrale.

À droite, celui qu’il considère de son propre aveu comme le meilleur arrière droit qu’il a pu coacher, à savoir Achraf Hakimi, sera titulaire, tout comme Nuno Mendes de l’autre côté. Au milieu de terrain, pas de chamboulement. Brillant lors du Classique face à l’OM dimanche dernier, Vitinha sera épaulé par l’international tricolore Warren Zaïre-Emery. Le troisième strapontin devrait être accordé à Joao Neves, aux dépens de Fabian Ruiz.

Asensio toujours préféré à Kolo Muani

Fidèle à ses préceptes, quitte à parfois nager à contre-courant, Luis Enrique devrait une nouvelle fois laisser Randal Kolo Muani sur le banc. C’est Marco Asensio qui devrait endosser le rôle de faux numéro 9, avec à ses côtés Ousmane Dembélé et le meilleur buteur du Championnat, Bradley Barcola, chargés de l’alimenter. Du côté de Lens, Will Still devrait aligner un 3-4-3 inédit en raison des différents forfaits (au moins 7), avec, quand même, Samba dans les buts.

Machado et Frankowski devraient être missionnés d’animer les couloirs, alors que Gradit, Danso et le roc ouzbék Khusanov composeront la défense à 3. Au milieu de terrain, le technicien lensois pourrait faire confiance au jeune Hamzat Ojediran qui accompagnera Adrien Thomasson et Anass Zaroury, dans un rôle de milieu offensif. Sur le front de l’attaque, Sotoca et Nzola devraient être alignés ensemble comme face à l’ASSE.

