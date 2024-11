PSG : Luis Enrique encense Achraf Hakimi avant le Ballon d’Or africain 2024

Leader de Ligue 1 avant d’accueillir le RC Lens, ce samedi à 17h, pour le compte de la 10e journée, le Paris Saint-Germain va tenter de conforter sa première place face aux Sang et Or. Avant ce choc, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien espagnol d’évoquer la trajectoire d’Achraf Hakimi dans la capitale française. Pour rappel, le latéral droit marocain fait partie des candidats au Ballon d’Or africain (le vainqueur sera connu le 16 décembre prochain)…

«Pour pouvoir dire s’il mérite le Ballon d’Or africain, il faudrait que je connaisse les autres joueurs. Si vous dites que c’est le meilleur latéral droit, moi je vous dis que je n’ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui, mais je répète qu’il a une énorme marge de progression. Il a encore un gros potentiel. Il se découvre en tant que joueur et en tant qu’homme. Il est sur cette voie. Malgré sa jeunesse, il a beaucoup d’expérience, et il doit être une référence sur et en dehors du terrain. Pour ça, il ne faut pas que des mots, mais tu dois le démontrer par les actes et il est dans cet aspect là. Je le sens mieux par rapport à l’an dernier», a noté le coach parisien. L’intéressé appréciera.

