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Serie A

Khephren Thuram monte au créneau pour Vinicius Junior

Par Jordan Pardon
1 min.
Khephren Thuram @Maxppp

Sanctionner les fauteurs de trouble ! Pour Khephren Thuram, c’est la seule solution envisageable pour endiguer le racisme dans les stades. Dans un entretien accordé à Canal+, l’international tricolore a affirmé qu’il ne revenait pas aux joueurs de sortir du terrain, mais que c’était plutôt aux coupables, de quitter les stades. Il a également apporté son soutien à Vinicius Junior.

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😤 « C’est à lui de sortir du stade, pas à moi de sortir du terrain »

🇫🇷 Képhren Thuram s’exprime sur l’affaire Prestianni/Vinicius ! Entretien intégral avec le Français à retrouver dans le CFC, ce dimanche à 19H30 🖥️
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«C’est difficile en tant que jeune garçon noir quand, en 2026, on peut encore être attaqué par rapport à sa couleur de peau. Vinicius a été attaqué, c’est comme si on m’attaquait moi, parce que ça aurait pu être moi, tout ça parce que je suis noir. Je n’ai pas la réponse pour arrêter ça dans les stades. Quitter la pelouse ? Ca peut être une solution mais moi j’ai envie de jouer au foot à la fin de journée, j’aime bien mon métier, j’aime ce que je fais, il faudrait des sanctions pour ceux qui ont ce comportement. Pourquoi c’est à moi de quitter le terrain ? C’est plutôt à lui de quitter le stade. Il faut arrêter les bêtises, passer aux choses sérieuses»

Pub. le - MAJ le
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