Le président de Brest veut revenir en coupe d’Europe

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, à la surprise générale, Brest a découvert cette année la Ligue des Champions. Et les Bretons ne sont absolument pas ridicules puisqu’ils affrontent ce mercredi le Real Madrid avec une chance de finir dans le top 8. Et si certains pensent que les Ti Zefs ne reviendront pas de sitôt en coupe d’Europe, le président du SB29, Denis Le Saint a confié que l’objectif du club était bel et bien de revenir tous les ans sur la scène européenne.

«Ah, certainement ! J’ai dit à Greg (Lorenzi, le directeur sportif), en juin : ''il n’y a pas de raison, demain, qu’on ne fasse pas de Coupe d’Europe.'' À partir du moment où on crée les conditions du succès, il n’y a pas de raison qu’on ne fasse pas l’Europe. Je n’ai pas un historique énorme dans le football professionnel, mais on apprend tous les jours dans la gestion du club, dans le financier. J’ai toujours bâti un modèle financier qui n’engage pas l’entreprise», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.